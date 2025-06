Autoroutes sur la côte d'Azur : des syndicats appellent à la grève une grande partie de l'été

Vinci autoroutes devrait réquisitionner du personnel pour remplacer les travailleurs en grève. Le mouvement n'aura que peu de conséquences pour les usagers, de l'aveu même de la CFDT.

( AFP / STEPHANE DANNA )

Plusieurs syndicats de la société d'autoroute Estérel-Côte d'Azur (Escota) appellent à la grève sur l'ensemble de l'été, avec des effets qui devraient être limités pour les usagers. Ils dénoncent des "réorganisations et baisses d'effectifs importantes" et demandent "une augmentation des salaires".

Les salariés des Autoroutes Estérel-Côte d'Azur, société du groupe Vinci qui gère notamment l'A8, sont appelés à cesser le travail du 1er au 31 juillet, a indiqué la CFDT, première organisation syndicale de la branche autoroutes, à l' AFP . De son côté, la CGT, deuxième syndicat à Escota, a déposé un préavis de grève du 15 juin au 15 septembre sur la totalité du réseau Vinci autoroutes.

"À l'arrivée de Vinci en 2007, on était quasiment à 2.000 salariés, aujourd'hui on se retrouve à moins de 900. Donc évidemment, les conditions de travail se dégradent. Les salariés deviennent multitâches, poser des congés devient une bataille quotidienne, rien ne va plus, alors qu'au niveau des autoroutes, c'est le jackpot chaque année", a déploré Stéphane Vian, délégué CGT Escota, auprès de l' AFP .

"Situation florissante de l'entreprise"

Les syndicats demandent notamment des embauches en CDI pour toutes les filières et une augmentation des salaires "en adéquation avec la situation florissante de l'entreprise" , selon Stéphane Vian.

L'Unsa-autoroutes a également déposé un préavis de grève du 1er au 31 juillet qui concerne l'ensemble des salariés d’Escota, selon un communiqué du syndicat. "Ce qui nous inquiète c'est la façon dont gère Vinci, qui cherche d'ici 2032 (NDLR: date de la fin de concession d'Escota) à faire un maximum de bénéfice, et pour ça diminue assez drastiquement les effectifs avec beaucoup de sous-traitance, même dans les secteurs du balisage de voies sur l'autoroute, sanitaire, fauchage", a alerté Hérald Leclerq, délégué syndical Unsa-Autoroutes.

Contactée, la CFTC n'a pas souhaité communiquer.

Mais la société Vinci autoroutes doit procéder à des réquisitions pour remplacer la quasi totalité des travailleurs en grève. "Ce sera assez transparent (sans conséquences, NDLR) pour les usagers, d’autant plus qu’il n’y a presque plus d'employés aux péages" avec l'automatisation des guichets, a souligné Michel Hugues, secrétaire général adjoint de la CFDT Transports et Environnement.

Escota s'occupe des autoroutes d'une zone allant de Menton jusqu'à Gap, principalement l'A8, mais aussi l'A51 et plusieurs bretelles vers Monaco ou Aubagne.