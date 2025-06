Lockheed Martin: valide les capacités du radar LRDR information fournie par Cercle Finance • 25/06/2025 à 15:35









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce le succès du test en vol FTX-26a réalisé avec la Missile Defense Agency (MDA), au cours duquel le radar longue portée LRDR a détecté, suivi et différencié avec précision une menace balistique réelle dans un environnement complexe.



Ce test, mené au-dessus du Pacifique nord, démontre la capacité du système à distinguer les cibles des leurres et à transmettre des données critiques au système de défense antimissile américain.



Connecté au réseau de commandement C2BMC, le LRDR a partagé en temps réel les informations nécessaires à une simulation d'interception via le système Ground-Based Midcourse Defense.



Selon Lockheed Martin, cette avancée technologique renforce significativement les capacités de dissuasion du pays et facilite l'intégration rapide de nouvelles technologies grâce à une architecture ouverte.







