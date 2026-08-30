Obligations vertes: le pari de Claire pour allier rendement, hausse des taux et impact environnemental

information fournie par Le Particulier • 30/08/2026 à 08:00

Sommaire:

Claire, une épargnante prudente qui cherche à donner du sens à son allocation

Le retour des obligations dans un monde de taux plus élevés

Obligations vertes: un marché en forte expansion porté par les critères ESG

Obligations vertes vs classiques: un écart plus symbolique que financier

Claire renforce sa poche obligataire verte, entre prudence et conviction

Claire, une épargnante prudente qui cherche à donner du sens à son allocation

Claire a 42 ans et exerce comme infirmière libérale près de Nantes depuis plus de quinze ans. Ses revenus sont confortables mais irréguliers, son activité dépendant fortement de son rythme de travail. Depuis plusieurs années, elle a construit une épargne prudente: assurance-vie investie en fonds euros, un peu d’ETF monde dans son PEA, et une poche de liquidités destinée à sécuriser son activité et les dépenses familiales. Jusqu’ici, les obligations occupaient une place marginale dans son portefeuille, faute de rendement réellement attractif pendant les années de taux zéro.

Depuis deux ans, son regard change progressivement. La remontée des taux lui redonne accès à des placements obligataires capables de générer des revenus plus lisibles sans prendre un niveau de risque excessif. En parallèle, Claire accorde de plus en plus d’importance à l’impact environnemental de son épargne. Elle ne cherche plus seulement à améliorer le rendement de son patrimoine, elle veut comprendre ce que finance réellement son argent. Elle décide de s’intéresser de plus près aux obligations vertes.

Le retour des obligations dans un monde de taux plus élevés

Après plus de vingt ans de politiques monétaires ultra-accommodantes, la remontée des taux directeurs en zone euro et aux États-Unis a profondément modifié la structure des rendements obligataires. Fin mai 2026, les emprunts d’État à 10 ans offrent environ 3 % en Allemagne, autour de 3,6% en France, plus de 3,7% en Italie et presque 4,5% aux États-Unis. Les taux à 30 ans atteignent des pics: outre-Atlantique, ils ont récemment dépassé les 5%, sous la pression du conflit en Iran. Du jamais vu depuis 2007.

A noter A savoir

Très recherchées par les investisseurs institutionnels soumis à des contraintes ESG, les obligations vertes bénéficient souvent d’une base d’acheteurs plus stable, notamment en période de stress de marché. Ainsi, leur volatilité tend à être légèrement plus contenue que celle de certaines obligations traditionnelles, en particulier lors des phases de tension sur le crédit. Toutefois, leur résilience dépend avant tout de la qualité de crédit de l’émetteur et reste comparable à celle des obligations classiques «investment grade». A savoir

Les obligations «investment grade» bénéficient d’une notation élevée attribuée par les agences de notation comme Standard & Poor’s, Moody’s ou Fitch. Leurs notes vont généralement de AAA à BBB-. En dessous, on entre dans le segment dit «high yield» ou «spéculatif», plus risqué mais aussi potentiellement plus rémunérateur. A partir des années 2000, les grandes banques centrales ont maintenu pendant près de 20 ans des politiques monétaires très accommodantes, avec des taux directeurs faibles (voire négatifs en Europe) et des injections massives de liquidités, pour répondre à des crises successives: explosion de la bulle internet en 2001, crise financière de 2008 puis pandémie de Covid-19. Mais à partir de 2022, le retour brutal de l’inflation - alimentée par la reprise post-Covid, les tensions sur les chaînes d’approvisionnement et la guerre en Ukraine - a changé la donne. Pour freiner la hausse des prix, la Réserve fédérale américaine (Fed) puis la Banque centrale européenne (BCE) ont fortement remonté leurs taux directeurs. Conséquence directe: après des années de rendements quasi inexistants, les obligations ont de nouveau offert des niveaux de rémunération attractifs pour les investisseurs.

Du côté des entreprises, les obligations dites «investment grade» (c’est-à-dire émises par des sociétés considérées comme financièrement solides par les agences de notation) offrent désormais des rendements souvent compris entre 3% et 5% selon la maturité et le niveau de risque. À titre de comparaison, pendant la période de taux bas (2015-2021), une large partie de ces mêmes obligations offrait des rendements proches de 0% à 2%, ce qui poussait de nombreux investisseurs à aller chercher du rendement sur des actifs plus risqués.

Claire découvre ainsi que certaines grandes entreprises européennes de services aux collectivités ou groupes industriels cotés peuvent aujourd’hui lui proposer des coupons bien supérieurs à ceux auxquels elle était habituée dans son assurance-vie. Son conseiller lui cite notamment des émetteurs comme TotalEnergies, Siemens ou Engie, dont les obligations à moyen terme permettent d’obtenir un revenu régulier, tout en restant sur des profils de risque maîtrisés.

Obligations vertes: un marché en forte expansion porté par les critères ESG

Dans ce paysage de taux redevenus attractifs, les obligations vertes (ou green bonds) occupent une place croissante. Leur principe est simple: il s’agit d’obligations classiques dont les fonds levés sont explicitement fléchés vers des projets aux bénéfices environnementaux : énergies renouvelables, efficacité énergétique, mobilité propre, rénovation thermique ou encore infrastructures bas carbone. L’émetteur s’engage à documenter l’usage des capitaux et à respecter un cadre de reporting plus strict que pour une obligation traditionnelle.

Ce segment s’est fortement développé au cours des dix dernières années, sous l’effet conjoint de deux dynamiques. D’une part, la montée en puissance des politiques climatiques et des plans de transition énergétique en Europe comme aux États-Unis. D’autre part, la pression croissante des investisseurs institutionnels (assureurs, fonds de pension, gestionnaires d’actifs), soumis à des contraintes dites ESG , c’est-à-dire environnementales, sociales et de gouvernance. Ils ont l’obligation de verdir leurs portefeuilles. Résultat: les émissions d’obligations vertes ont dépassé les 500 milliards de dollars par an à l’échelle mondiale à partir de 2021 selon le Climate Bonds Initiative (BCI) , contre moins de 50 milliards au début des années 2010.

Désormais consciente de ces données, Claire réalise que les obligations vertes ne sont plus un marché de niche, mais bien une classe d’actifs à part entière. A priori, elle est séduite: la lutte contre le changement climatique, la dimension sociale des projets financés, mais aussi la transparence accrue exigée des émetteurs en matière de gouvernance et d’utilisation des fonds, sont des sujets qui lui tiennent à cœur et correspondent à ses valeurs d’éthique et de responsabilité. Elle se demande désormais quels sont les niveaux de rentabilités des obligations vertes par rapport aux obligations classiques.

Obligations vertes vs classiques: un écart plus symbolique que financier

Claire étudie le sujet avec précision. Elle comprend rapidement que la forte demande structurelle pour les obligations vertes crée un effet mécanique sur le marché: elles sont souvent très recherchées au moment de leur émission, ce qui peut entraîner des carnets d’ordres massivement sursouscrits. En clair, les investisseurs acceptent parfois un rendement légèrement inférieur à celui d’une obligation classique comparable, en échange de la dimension extra-financière et de la conformité ESG. Ce phénomène de «prime verte» négative reste toutefois variable selon les périodes et les émetteurs.

Selon les données agrégées de marché (Bloomberg Green Bond Index), leur rendement à maturité s’est nettement redressé depuis 2022, avec des niveaux quasi comparables à ceux des obligations classiques de même notation. En pratique, une obligation verte investment grade émise par une entreprise ou un État européen se traite souvent dans des fourchettes proches de 2,5% à 4,5%, selon la durée et la signature de l’émetteur.

Ce qui distingue réellement les obligations vertes, ce n’est donc pas leur performance attendue, mais l’allocation des fonds levés: financement de réseaux électriques, infrastructures renouvelables, rénovation énergétique ou mobilité bas carbone. Pour Claire, la conclusion est assez nette: la performance financière n’est pas sacrifiée, mais elle n’est pas non plus améliorée par le caractère «vert» de l’obligation. Ce qui change, en revanche, c’est la traçabilité de l’argent investi et la cohérence avec ses convictions personnelles.

Claire renforce sa poche obligataire verte, entre prudence et conviction

Claire estime avoir désormais une vision suffisamment claire du marché obligataire pour passer à l’action. Sans bouleverser son allocation globale, elle renforce progressivement sa poche obligataire en y intégrant davantage d’obligations vertes au sein de son assurance-vie, principalement en investment grade européen, souverain et corporate. Elle privilégie d’abord les émissions d’États européens, dont les fonds financent des projets très concrets: rénovation énergétique des bâtiments publics, développement des transports bas carbone ou modernisation des réseaux électriques. Elle s’intéresse aussi aux obligations liées à la gestion de l’eau , un thème qui lui paraît central, avec des investissements dans la réduction des fuites, l’amélioration des stations d’épuration ou la sécurisation de l’accès à l’eau potable.

Côté entreprises, elle sélectionne de grandes signatures de l’énergie et des infrastructures finançant des parcs éoliens, du solaire ou des réseaux électriques intelligents. Une partie des émissions intègre également des volets sociaux, comme la rénovation de logements ou l’efficacité énergétique d’infrastructures publiques.

À travers cette poche, Claire sécurise un rendement régulier tout en donnant du sens à son épargne. Elle n’attend pas de surperformance de ces produits, mais une meilleure résilience en période de stress de marché, et une cohérence globale de son patrimoine avec ses convictions environnementales.