Le juge chargé du recours collectif contre Google concernant la protection de la vie privée accorde aux avocats 147 millions de dollars au titre des frais de justice

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Scarcella

Vendredi, un juge américain a accordé près de 147 millions de dollars d’honoraires d’avocat aux avocats des plaignants qui avaient obtenu, l’année dernière, un verdict du jury de 425 millions de dollars à l’encontre de Google (filiale d’Alphabet) dans le cadre d’un procès portant sur la protection des données, tout en rejetant la demande de la société visant à obtenir une ordonnance annulant le verdict du jury.

Voici les détails:

* Le juge fédéral de district Richard Seeborg, à San Francisco, a accédé à la demande d’ des honoraires présentée par les cabinets d’avocats Boies Schiller Flexner, Susman Godfrey et Morgan & Morgan, malgré les objections de certains membres du groupe de plaignants. En septembre, un jury avait déclaré Google responsable d’avoir collecté en secret des données d’activité d’applications auprès de millions d’utilisateurs qui avaient désactivé une fonctionnalité de suivi.

* Les cabinets d’avocats, qui avaient réclamé des milliards de dollars de dommages-intérêts lors du procès, ont déclaré avoir consacré plus de 49.670 heures à ce litige. Ils ont qualifié le verdict de “historique” et ont indiqué qu’il s’agissait probablement du plus important verdict rendu à l’issue d’un procès dans le cadre d’un recours collectif en matière de protection des données.

* Dans sa décision relative aux honoraires, le juge Seeborg a déclaré: “Cette demande est, sans aucun doute, extraordinaire, mais elle est justifiée par la nature extraordinaire de l’affaire ainsi que par la prestation exemplaire des avocats.” L’équipe des plaignants comprenait David Boies, avocat plaidant chevronné, qui a déclaré facturer à 2.730 dollars de l’heure cette année.

* Le juge Seeborg a reconnu qu’il existait “un certain malaise intuitif” face à l’importance des honoraires accordés. “Les avocats sont généreusement récompensés pour leur succès, alors même que chacun des 98 millions de membres du groupe ne recevra que moins de 5 dollars”, a écrit le juge dans son ordonnance de vendredi. “Il s’agit toutefois d’une conséquence du choix politique d’utiliser le recours collectif pour remédier à des délits civils généralisés.”

* Les plaignants ont indiqué que seuls 269 membres du groupe s’étaient opposés à la demande d’honoraires, ce qui, selon eux, témoignait d’un soutien au montant global de l’indemnisation.

* Google a nié toute faute et a déclaré qu’il ferait appel du verdict. La société a fait valoir que les plaignants “n’ont présenté aucune preuve issue d’enquêtes, aucun témoignage d’expert ni aucune autre preuve uniforme établissant que les utilisateurs avaient effectivement été induits en erreur par les informations fournies par Google”.

* Dans une ordonnance distincte rendue vendredi , le juge Seeborg a rejeté la demande de Google visant à obtenir une décision sommaire lui accordant gain de cause. Le tribunal a également rejeté la demande des plaignants visant à obtenir un nouveau procès sur une partie de leur action en justice.

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