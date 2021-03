Fonds thématiques, bien choisir ses investissements durables

Le label ISR, un gage d'investissement durable crédit photo : CREDIT_NON_AFFICHE

Portées par la crise sanitaire, les thématiques de la transition énergétique et du développement durable ont le vent en poupe. Quels sont les critères pour choisir ses fonds thématiques et investir dans les grandes tendances de consommation à long terme, ISR en tête ?

Sommaire:

Fonds ISR, une thématique phare de 2020

Le gage du label ISR

Le succès des fonds thématiques

La transformation digitale, thématique porteuse

Jauger les risques des fonds

Connaître le niveau de volatilité du fonds

Penser à diversifier ses investissements

Fonds ISR, une thématique phare de 2020

La crise sanitaire et son impact sur les modes de vie ont accéléré la prise de conscience des enjeux de développement durable, modifiant au passage le comportement des investisseurs. En 2020, les encours des fonds ISR (Investissement Socialement Responsable) ont ainsi rencontré un succès inédit. Leurs encours ont en effet bondi de 150%, pour atteindre 350 milliards d'euros.

Le gage du label ISR

Certains fonds ISR bénéficient du label d'État éponyme. Ce label repose sur une méthodologie d'analyse et un audit détaillé du processus de gestion, bientôt renforcés. Les fonds ISR sont investis selon les critères extra-financiers ESG (Environnement Sociétal et Gouvernance) qui s'inscrivent eux-mêmes dans le cadre des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) définis par l'ONU. Les ODD portent, par exemple, sur la santé, l'égalité entre les sexes, une consommation et une production responsables et les mesures pour lutter contre les changements climatiques.

Le succès des fonds thématiques

Ces grandes tendances de consommation durable offrent des perspectives de croissance porteuses à long terme pour les entreprises Elles proposent une stratégie lisible aux investisseurs. Les Sicav (Sociétés d'investissement à capital variable) et FCP (Fonds Communs de Placement) sont ainsi de plus en plus nombreux à investir dans des thématiques durables comme les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, l'eau ou la santé.

La transformation digitale, thématique porteuse

D'autres megatrends (mégatendances) ont pris une ampleur inédite en 2020. Par exemple, celles de la transformation digitale, de la cybersécurité, de la disruption technologique, de la robotique et de l'intelligence artificielle. Il existe aussi des fonds investis dans la thématique de la Silver Economy, liée au vieillissement de la population. Ou encore dans la sécurité.

Jauger les risques des fonds

Pour choisir un fonds thématique, il est nécessaire d'analyser ses perspectives de rendement à venir. Il est également indiqué de s'informer sur les performances passées, la durée de détention recommandée et ses risques. Ces informations sont facilement accessibles sur le site de la société de gestion ou sur les sites d'information boursière comme Boursorama. La plupart des fonds thématiques sont en effet investis en actions. Ils peuvent également être investis dans d'autres classes d'actifs, obligataires ou monétaires à titre de diversification.

Les classes d'actifs dans lesquelles sont investis les fonds thématiques que vous envisagez d'investir doivent donc correspondre à votre horizon d'investissement et à votre profil de risque. Pour le vérifier, vous pouvez vous reporter au document synthétique de présentation du fonds. L'indicateur de son niveau de risque y est précisé sur une échelle de 1 à 7.

Connaître le niveau de volatilité du fonds

L'indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) indique sa volatilité, c'est-à-dire l'amplitude des hausses et des baisses du fonds en fonction des fluctuations du marché. En effet, plus la volatilité d'un fonds est élevée, plus la valeur du capital investi peut baisser de façon importante. Le SRRI détermine ainsi la volatilité historique annualisée du fonds à partir des rendements hebdomadaires constatés sur une période de cinq ans. Autre ratio utile pour apprécier le couple rendement-risque d'un fonds, le ratio de Sharpe. Ce dernier mesure l'écart de rentabilité du fonds par rapport au taux sans risque, celui des indices monétaires, rapporté à un indicateur de risque.

Penser à diversifier ses investissements

Les fonds thématiques sont généralement investis dans plusieurs secteurs pour contrebalancer les risques de chacun d'entre eux. Et, par définition, un fonds est diversifié sur plusieurs titres, ce qui en limite déjà les fluctuations par rapport à une seule action. Diversifier les thématiques, secteurs et zones géographiques dans lesquels vous investissez permet d'optimiser votre propre portefeuille boursier. Investir dans différents fonds thématiques vous permettra d'en réduire encore les risques. Vous aurez ainsi plus de chance de tirer parti des perspectives de gains escomptées grâce aux tendances de long terme retenues dans le choix de vos fonds.