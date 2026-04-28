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NXP Semiconductors prévoit de solides résultats trimestriels, son action bondit
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 22:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

NXP Semiconductors NXPI.O a annoncé mardi des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour le deuxième trimestre supérieures aux attentes de Wall Street, misant sur une reprise continue des marchés des puces industrielles et automobiles pour stimuler ses revenus, ce qui a fait bondir son action de 15 % en séance prolongée.

NXP tire l'essentiel de son chiffre d'affaires des marchés de l'automobile et de l'industrie, où les nouvelles commandes sont en hausse après une longue période de ralentissement, les clients finaux écoulant les stocks excédentaires accumulés pendant la pandémie.

* NXP prévoit un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre compris entre 3,35 et 3,55 milliards de dollars, contre des estimations de 3,27 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Elle table sur un bénéfice trimestriel ajusté par action compris entre 3,29 et 3,72 dollars, supérieur aux estimations de 3,17 dollars par action.

* Le fabricant de puces analogiques Texas Instruments a également publié des prévisions optimistes la semaine dernière, soutenues par la demande en puces pour les centres de données et l'industrie.

* Le chiffre d'affaires de NXPpour le premier trimestre s'est établi à 3,18 milliards de dollars, dépassant les estimations de 3,16 milliards de dollars.

* Sur une base ajustée, la société a réalisé un bénéfice de 3,05 dollars par action, contre des estimations de 2,95 dollars par action.

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NXP SEMICONDUCTO
230,3900 USD NASDAQ -5,59%
TEXAS INSTRUMENT
265,0000 USD NASDAQ -1,67%
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