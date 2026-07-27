Nvidia pourrait fournir à OpenAI une garantie de $250 mld pour un site de data centers-WSJ

Nvidia NVDA.O est en discussions pour fournir une garantie financière d'environ 250 milliards de dollars à OpenAI dans le cadre d'un vaste projet de centres de données ("data centers"), a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant des sources informées de la question.

Selon le journal, cette potentielle garantie serait destinée à aider le créateur de ChatGPT à financer le crédit-bail d'un centre de 10 gigawatts développé dans le sud de l'Ohio aux Etats-Unis par une filiale de SoftBank 9984.T .

Un tel accord permettrait à OpenAI d'effectuer un premier pas vers le contrôle de ses propres infrastructures, plutôt que de les louer à Microsoft MSFT.O , Amazon AMZN.O et Oracle

ORCL.N .

Du côté de Nvidia, l'opération viendrait garantir une demande pour ses semi-conducteurs pendant des années.

Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat par Reuters auprès de Nvidia et d'OpenAI.

Le Wall Street Journal a rapporté que le projet devrait coûter au total plus de 500 milliards de dollars, en comptant les puces alimentant ces data centers.

La première phase du projet doit être bouclée en 2028, avec environ 800 megawatts disponibles, a ajouté le quotidien. OpenAI, en discussions avancées depuis plusieurs semaines à propos de ce futur site, fait face à la concurrence d'Anthropic, Microsoft et Google GOOGL.O .

Citant les sources, le WSJ a indiqué que la garantie de 250 milliards de dollars servirait à couvrir le crédit-bail et le financement de la dette mais n'incluerait pas de puces Nvidia.

Des discussions sont menées entre les deux groupes à propos du financement par Nvidia de l'acquisition par OpenAI de semi-conducteurs pour une valeur totale pouvant aller jusqu'à 350 milliards de dollars.

(Abu Sultan à Bangalore; version française Jean Terzian)