Novartis dévoile des données encourageantes pour un produit

Le titre du laboratoire suisse bouge peu ( 0,37%, à 119,48 francs suisses) malgré une bonne nouvelle sur son produit del-brax.

Les résultats d'une étude de phase I/II ont révélé que del-brax avait atteint son critère principal d'évaluation ainsi que ses principaux critères secondaires. Le del-brax est conjugué anticorps-oligonucléotide expérimental, qui pourrait devenir le premier traitement modificateur de la maladie dans la FSHD (dystrophie musculaire facio-scapulo-humérale).

Les résultats ont révélé une réduction de certains biomarqueurs et de la créatine kinase, ce qui témoigne à la fois d'un fort engagement de la cible thérapeutique et d'une diminution des lésions musculaires chez les patients atteints de FSHD.

Jefferies rappelle que cette étude n'était pas dimensionnée pour démontrer l'efficacité, son objectif principal était une évaluation à un stade précoce et le critère d'évaluation principal était la réduction des biomarqueurs régulés par DUX4, la créatine kinase constituant un critère secondaire clé.

La banque d'investissement américaine confirme sa recommandation à conserver sur le titre Novartis, assortie d'une cible de cours de 110 francs suisses.