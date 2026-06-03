Nordea AM : première stratégie obligataire systématique

(Zonebourse.com) - Nordea Asset Management (NAM) étend sa gamme BetaPlus avec le lancement de sa première stratégie obligataire systématique, le fonds Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Corporate Bond. Il s'agit d'une solution représentant plus de 1,4 milliard de dollars d'encours.

Ce lancement marque une étape importante dans le développement des expertises quantitatives de NAM, avec l'arrivée en octobre 2025 de Lucette Yvernault, responsable de la gestion systématique obligataire et de Marton Huebler, gérant de portefeuille senior, qui pilotent aujourd'hui cette stratégie.

Depuis leur arrivée, ils ont contribué à l'adaptation et à l'enrichissement des modèles existants afin d'appliquer les capacités multifactorielles de l'équipe Multi Assets aux marchés du crédit. Ces travaux ont abouti au lancement du fonds Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Corporate Bond.

La stratégie applique le cadre BetaPlus de NAM à l'univers des obligations d'entreprises Investment Grade américaines, en s'appuyant sur une analyse factorielle fondamentale, technique et de valorisation afin d'identifier des opportunités d'investissement parmi les émetteurs. Elle combine une sélection systématique des titres, une construction disciplinée du portefeuille et une gestion rigoureuse des risques.

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