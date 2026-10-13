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Nokia se sépare de son activité Enterprise Campus Edge
information fournie par Zonebourse 13/10/2026 à 08:23

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Nokia indique avoir signé un accord définitif portant sur une cession de son activité Nokia Enterprise Campus Edge (ECE) au fonds de capital-investissement Aurelius. La transaction, dont les modalités financières n'ont pas été précisées, devrait être finalisée au 1er semestre 2027, sous réserve des conditions habituelles de clôture.

Spécialisée dans les réseaux de télécommunications sans fil privés, Nokia ECE compte près de 900 clients dans le monde, notamment dans les secteurs de l'industrie manufacturière, de l'exploitation minière, de la logistique, des aéroports, des ports et de la production d'énergie.

Son offre comprend également des équipements industriels, des solutions de traitement des données en périphérie des réseaux (edge et micro-edge), déployées directement sur les sites des entreprises, ainsi que des applications logicielles permettant de développer des usages industriels fondés sur l'intelligence artificielle (IA).

L'équipementier de réseaux finlandais ajoute que la plateforme de numérisation d'ECE aide les entreprises à améliorer leurs performances opérationnelles, à renforcer l'automatisation de leurs activités et à progresser en matière de développement durable et de sécurité des salariés.

En tant qu'entreprise indépendante sous la direction d'Aurelius, ECE devrait bénéficier d'une plus grande autonomie et d'une stratégie propre, lui permettant de stimuler l'innovation, de répondre plus rapidement aux besoins des clients et d'accélérer la numérisation et la transformation des opérations industrielles.

"Cette transaction envisagée soutient la stratégie de Nokia visant à recentrer son portefeuille d'activités et à orienter ses capitaux et ses ressources vers les domaines dans lesquels l'entreprise peut créer le plus de valeur à long terme", explique Konstanty Owczarek, directeur du développement de l'entreprise chez Nokia.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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