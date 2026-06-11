Nokia enrichit sa plateforme NSP avec un cadre d'IA agente

Nokia annonce une amélioration de sa Network Services Platform (NSP), sa plateforme complète de gestion et d'automatisation pour les réseaux IP multi-fournisseurs, avec l'introduction d'un cadre d'IA agente conçu spécifiquement pour les opérations de réseaux IP.

"Ce nouveau cadre permet aux opérateurs réseau de déployer des agents IA capables de raisonner dans un contexte réseau réel et d'agir avec des mesures guidées dans le cadre des limites définies de politiques et de sécurité", explique l'équipementier de réseaux.

Selon le groupe finlandais, à mesure que les réseaux IP grandissent en taille et en complexité avec l'essor du trafic IA, les opérateurs subissent une pression croissante pour améliorer l'efficacité et la fiabilité tout en maintenant un contrôle opérationnel total.

Le premier cas d'utilisation construit sur ce nouveau cadre est un agent de dépannage piloté par l'IA qui "accélère l'analyse des causes profondes, réduit le bruit opérationnel et transforme des problèmes complexes de propriété intellectuelle en flux de travail guidés et explicables".

Ce cadre permet aussi de communiquer avec des agents externes via de nouveaux protocoles basés sur l'IA à travers les réseaux multi-fournisseurs et multi-domaines des opérateurs, leur permettant ainsi de progresser vers des réseaux entièrement autonomes.

Cette amélioration de NSP, qui sera commercialisée d'ici la fin 2026, "renforce l'engagement de Nokia à permettre des opérations réseau dignes de confiance et natives de l'IA, et à aider les opérateurs à traduire l'innovation en IA en résultats opérationnels réels et mesurables".