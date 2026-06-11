 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nokia enrichit sa plateforme NSP avec un cadre d'IA agente
information fournie par Zonebourse 11/06/2026 à 09:40

Nokia annonce une amélioration de sa Network Services Platform (NSP), sa plateforme complète de gestion et d'automatisation pour les réseaux IP multi-fournisseurs, avec l'introduction d'un cadre d'IA agente conçu spécifiquement pour les opérations de réseaux IP.

"Ce nouveau cadre permet aux opérateurs réseau de déployer des agents IA capables de raisonner dans un contexte réseau réel et d'agir avec des mesures guidées dans le cadre des limites définies de politiques et de sécurité", explique l'équipementier de réseaux.

Selon le groupe finlandais, à mesure que les réseaux IP grandissent en taille et en complexité avec l'essor du trafic IA, les opérateurs subissent une pression croissante pour améliorer l'efficacité et la fiabilité tout en maintenant un contrôle opérationnel total.

Le premier cas d'utilisation construit sur ce nouveau cadre est un agent de dépannage piloté par l'IA qui "accélère l'analyse des causes profondes, réduit le bruit opérationnel et transforme des problèmes complexes de propriété intellectuelle en flux de travail guidés et explicables".

Ce cadre permet aussi de communiquer avec des agents externes via de nouveaux protocoles basés sur l'IA à travers les réseaux multi-fournisseurs et multi-domaines des opérateurs, leur permettant ainsi de progresser vers des réseaux entièrement autonomes.

Cette amélioration de NSP, qui sera commercialisée d'ici la fin 2026, "renforce l'engagement de Nokia à permettre des opérations réseau dignes de confiance et natives de l'IA, et à aider les opérateurs à traduire l'innovation en IA en résultats opérationnels réels et mesurables".

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une affiche sur laquelle on peut lire "La fierté de la Russie" présentant un capitaine de l'armée russe participant à l'offensive en Ukraine, à Moscou le 22 juillet 2025 ( AFP / Alexander NEMENOV )
    En Russie, les conscrits sous pression pour aller combattre en Ukraine
    information fournie par AFP 11.06.2026 09:59 

    Alexeï, jeune employé de banque voulant échapper à la conscription militaire en Russie, a passé des semaines à éviter le métro de Moscou et ses caméras de reconnaissance faciale. Jusqu'à ce vendredi soir enneigé et embouteillé de 2024 où il devait rendre visite ... Lire la suite

  • Une concession Peugeot, marque du groupe Stellantis (Crédit: / Adobe Stock)
    AlphaValue pessimiste sur le secteur auto
    information fournie par Zonebourse 11.06.2026 09:54 

    Dans une note sur le secteur automobile, AlphaValue estime que les vents contraires liés aux tarifs douaniers resteront probablement une caractéristique structurelle de l'industrie alors que le pacte de l'ACEUM doit être renégocié. L'ACEUM est un accord de libre-échange ... Lire la suite

  • Manifestation anti-immigrés après l'attaque au couteau du 8 juin qui a gravement blessé un homme et incité la police à déclarer un incident critique, à Belfast
    Un ministre britannique qualifie les émeutes en Irlande du Nord de "violence raciste"
    information fournie par Reuters 11.06.2026 09:51 

    L'Irlande du Nord ‌a connu sa deuxième soirée de manifestations anti-immigrés mercredi, avec ​la police qui a de nouveau eu recours à des canons à eau pour repousser les émeutiers, conduisant jeudi le secrétaire ​d'Etat britannique pour l'Irlande du Nord à qualifier ... Lire la suite

  • Un système de consigne pour des bouteilles en verre est présenté dans un magasin Super U à Saint-Sébastien-sur-Loire, en Loire-Atlantique, le 12 juin 2025 ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )
    Consigne du verre: un an après, le compte n'y est pas, pour l'ONG Zero Waste
    information fournie par AFP 11.06.2026 09:43 

    Près d'un an après le retour de la consigne du verre pour réemploi dans les supermarchés, l'ONG Zero Waste a déploré une mise en oeuvre en deçà des ambitions initiales de la part des industriels, des distributeurs et de l'éco-organisme Citeo, dans une étude publiée ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
92,75 -2,37%
SOITEC
133 +6,10%
CAC 40
8 200,55 +0,47%
STELLANTIS
5,741 -0,64%
2CRSI
50,7 +3,47%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank