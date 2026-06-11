le Nikkei finit inchangé ( 0,06% à 64.217) après avoir perdu jusqu'à -2,8% en séance et touché un plus bas à 62.335Pts (un plus bas depuis le 22 mai) : l'indice parvient donc à préserver les 63.500, le support oblique court terme.

Une cassure entrainerait un risque de rechute vers 59.805, plancher du 25 mai puis 57.880, ex-"gap" du 14avril.