Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
information fournie par Zonebourse•11/06/2026 à 10:19
le Nikkei finit inchangé ( 0,06% à 64.217) après avoir perdu jusqu'à -2,8% en séance et touché un plus bas à 62.335Pts (un plus bas depuis le 22 mai) : l'indice parvient donc à préserver les 63.500, le support oblique court terme.
Une cassure entrainerait un risque de rechute vers 59.805, plancher du 25 mai puis 57.880, ex-"gap" du 14avril.
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.
Confrontée à la déferlante de l'intelligence artificielle, l'industrie musicale cherche encore la parade et réplique en ordre dispersé, avec des outils de détection de morceaux générés par cette technologie ou en signant des accords avec les sociétés d'IA pour ...
Lire la suite
information fournie par Tout sur mes finances •11.06.2026•11:26•
Porté par la bonne tenue des marchés boursiers et par sa fiscalité avantageuse, le plan d'épargne en actions a enregistré une nette progression l'an dernier. Le plan d'épargne en actions (PEA) poursuit son redressement. Selon une étude publiée le 26 mai 2026 par ...
Lire la suite
Dans son minuscule appartement où elle vit seule, Bang Chun-ja, 78 ans, passe ses journées avec une poupée dotée d'IA au comportement enfantin, une scène courante en Corée du Sud où la population est vieillissante. La poupée Hyodol salue Mme Bang lorsqu'elle rentre ...
Lire la suite
Le cessez-le-feu au Moyen-Orient est désormais "pratiquement dénué de sens", a estimé jeudi la diplomatie iranienne après une nouvelle nuit de bombardements américains se rapprochant de Téhéran, auxquels l'Iran a riposté en frappant ses voisins du Golfe et la Jordanie. ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer