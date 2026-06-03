Nicox : Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le 24 juin 2026 et désignation d’un mandataire ad hoc

3 juin 2026 – publication à 7H30

Sophia Antipolis, France







Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), société internationale spécialisée en ophtalmologie, rappelle à ses actionnaires que l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire, se tiendra le mercredi 24 juin 2026 à 14h30, au siège social de la Société situé à Sundesk Sophia Antipolis, rue Evariste Galois, Emerald Square, Bâtiment C – 06410 Biot.







L’ordre du jour ainsi que le texte des projets de résolutions soumis à l’Assemblée Générale des actionnaires figurent dans l’avis de réunion valant avis de convocation publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°59 du 18 mai 2026 (n° 2601744).







Nomination d’un mandataire ad hoc chargé de représenter les actionnaires défaillants







En raison des difficultés importantes pour atteindre le quorum requis, le Président du Tribunal de Commerce d’Antibes a désigné par ordonnance en date du 12 mai 2026, la SCP EZAVIN-THOMAS, représentée en la personne de Maître Thibault EZAVIN, domiciliée au 1 rue Alexandre Mari – 06000 Nice, en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter les actionnaires défaillants lors de l'Assemblée Générale convoquée le 24 juin 2026 sur première convocation.







Le mandataire ad hoc représentera ainsi la totalité des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires qui n’ont pas participé ou qui ne sont pas représentés à cette Assemblée Générale. La participation du mandataire ad hoc portera ainsi le quorum à 100% des actions avec droit de vote.







Afin d’assurer la neutralité du rôle du mandataire ad hoc , les droits de vote attachés aux actions des actionnaires défaillants seront exercés de la manière suivante :







pour les résolutions à titre ordinaire, qu'elles soient présentées, agréées ou non agréées par le Conseil d'administration : à raison de la moitié de votes positifs et de la moitié de votes négatifs ;

pour les résolutions à titre extraordinaire présentées ou agréées par le Conseil d'administration : à raison de deux tiers de votes positifs et d'un tiers de votes négatifs ;

pour les résolutions à titre extraordinaire non agréées par le Conseil d'administration : à raison d'un tiers de votes positifs et de deux tiers de votes négatifs.



Documentation et participation à l’assemblée générale







Les documents relatifs à l’Assemblée Générale, notamment le projet des résolutions et le formulaire de vote, sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la Société et consultable sur son site internet (https://www.nicox.com/fr/investisseurs/investisseurs-assemblees-generales/).







Les actionnaires peuvent voter par procuration, par internet ou assister en personne à l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire. Un guide expliquant les modalités de vote, et notamment le vote par internet, est disponible sur le site de la Société. Les actionnaires peuvent également contacter l’équipe Relations Investisseurs par e-mail à l’adresse ag2026nicox@nicox.com pour toute question sur les modalités de vote.