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Nicox : Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le 24 juin 2026 et désignation d’un mandataire ad hoc
information fournie par Boursorama CP 03/06/2026 à 07:30

Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), société internationale spécialisée en ophtalmologie, rappelle à ses actionnaires que l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire, se tiendra le mercredi 24 juin 2026 à 14h30, au siège social de la Société situé à Sundesk Sophia Antipolis, rue Evariste Galois, Emerald Square, Bâtiment C – 06410 Biot.
L’ordre du jour ainsi que le texte des projets de résolutions soumis à l’Assemblée Générale des actionnaires figurent dans l’avis de réunion valant avis de convocation publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°59 du 18 mai 2026 (n° 2601744).

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