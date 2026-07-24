NextEra dépasse les prévisions de bénéfices grâce à la demande en électricité des centres de données, qui stimule la croissance du secteur des services publics

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations issues de la conférence téléphonique aux paragraphes 3 à 6) par Katha Kalia

NextEra Energy NEE.N a dépassé vendredi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, grâce à la hausse de la demande en électricité des centres de données, qui a stimulé ses activités dans les services publics et les énergies renouvelables.

Les services publics américains investissent des milliards de dollars pour développer la production et le transport d’électricité, alors que les entreprises technologiques et les centres de données se livrent à une course effrénée pour s’assurer un approvisionnement en électricité.

NextEra, l’un des plus grands développeurs mondiaux d’énergies renouvelables, fait partie des entreprises qui tentent de tirer parti de cette croissance, notamment grâce à une série de pôles de centres de données qu’elle est en train de développer.

L’entreprise prévoit également de remettre en service la centrale nucléaire Duane Arnold dans l’Iowa afin d’alimenter en électricité les centres de données de Google. Lors d’une conférence téléphonique organisée après la publication des résultats, le directeur général John Ketchum a déclaré que NextEra avait racheté les 30 % de parts restants de Duane Arnold à ses partenaires coopératifs, ce qui lui confère désormais la pleine propriété de la centrale.

Toutefois,les projets de centrales au gaz naturel soutenus par une initiative américano-japonaise ne sont pas encore finalisés, a ajouté M. Ketchum. Ces centrales au gaz ont une capacité combinée de près de 10 GW.

NextEra poursuit également la mise en œuvre de son accord visant à racheter Dominion Energy D.N dans le cadre d’une transaction de 66,8 milliards de dollars qui donnerait naissance à l’un des plus grands groupes d’électricité au monde et élargirait sa présence réglementée sur les marchés américains en forte croissance.

L'opération fait actuellement l'objet d'un examen réglementaire après avoir suscité l'opposition du sénateur américain Angus King, qui a fait valoir qu'elle concentrerait un pouvoir de marché trop important entre les mains d'une seule entreprise.

Florida Power & Light, la filiale de services publics réglementés de la société, a enregistré une hausse de 10,2 % de son résultat net trimestriel, qui s’établit à 1,41 milliard de dollars.

FPL continue d’envisager environ 21 GW d’opportunités liées aux hyperscalers dans son portefeuille de projets, dont près de 12 GW font l’objet de négociations avancées, a indiqué NextEra. La société a ajouté qu’elle prévoyait de signer au moins un accord dans le cadre de son tarif pour les gros consommateurs d’ici la fin de l’année.

NextEra Energy Resources, sa division dédiée aux énergies renouvelables, a enregistré un bénéfice net de 1,63 milliard de dollars, en hausse de 66,2 %, et a ajouté 3,6 GW de projets de stockage, portant son carnet de commandes à environ 35,1 GW.

La société a réalisé un bénéfice par action ajusté de 1,15 dollar au cours du trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1,11 dollar, selon les données compilées par LSEG.