 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

NextEra dépasse les prévisions de bénéfices grâce à la demande en électricité des centres de données, qui stimule la croissance du secteur des services publics
information fournie par Reuters 24/07/2026 à 18:20
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations issues de la conférence téléphonique aux paragraphes 3 à 6) par Katha Kalia

NextEra Energy NEE.N a dépassé vendredi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, grâce à la hausse de la demande en électricité des centres de données, qui a stimulé ses activités dans les services publics et les énergies renouvelables.

Les services publics américains investissent des milliards de dollars pour développer la production et le transport d’électricité, alors que les entreprises technologiques et les centres de données se livrent à une course effrénée pour s’assurer un approvisionnement en électricité.

NextEra, l’un des plus grands développeurs mondiaux d’énergies renouvelables, fait partie des entreprises qui tentent de tirer parti de cette croissance, notamment grâce à une série de pôles de centres de données qu’elle est en train de développer.

L’entreprise prévoit également de remettre en service la centrale nucléaire Duane Arnold dans l’Iowa afin d’alimenter en électricité les centres de données de Google. Lors d’une conférence téléphonique organisée après la publication des résultats, le directeur général John Ketchum a déclaré que NextEra avait racheté les 30 % de parts restants de Duane Arnold à ses partenaires coopératifs, ce qui lui confère désormais la pleine propriété de la centrale.

Toutefois,les projets de centrales au gaz naturel soutenus par une initiative américano-japonaise ne sont pas encore finalisés, a ajouté M. Ketchum. Ces centrales au gaz ont une capacité combinée de près de 10 GW.

NextEra poursuit également la mise en œuvre de son accord visant à racheter Dominion Energy D.N dans le cadre d’une transaction de 66,8 milliards de dollars qui donnerait naissance à l’un des plus grands groupes d’électricité au monde et élargirait sa présence réglementée sur les marchés américains en forte croissance.

L'opération fait actuellement l'objet d'un examen réglementaire après avoir suscité l'opposition du sénateur américain Angus King, qui a fait valoir qu'elle concentrerait un pouvoir de marché trop important entre les mains d'une seule entreprise.

Florida Power & Light, la filiale de services publics réglementés de la société, a enregistré une hausse de 10,2 % de son résultat net trimestriel, qui s’établit à 1,41 milliard de dollars.

FPL continue d’envisager environ 21 GW d’opportunités liées aux hyperscalers dans son portefeuille de projets, dont près de 12 GW font l’objet de négociations avancées, a indiqué NextEra. La société a ajouté qu’elle prévoyait de signer au moins un accord dans le cadre de son tarif pour les gros consommateurs d’ici la fin de l’année.

NextEra Energy Resources, sa division dédiée aux énergies renouvelables, a enregistré un bénéfice net de 1,63 milliard de dollars, en hausse de 66,2 %, et a ajouté 3,6 GW de projets de stockage, portant son carnet de commandes à environ 35,1 GW.

La société a réalisé un bénéfice par action ajusté de 1,15 dollar au cours du trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1,11 dollar, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

DOMINION ENERGY
71,100 USD NYSE -0,46%
Gaz naturel
2,87 USD NYMEX -1,54%
NEXTERA ENERGY
89,790 USD NYSE 0,00%
Pétrole Brent
98,40 USD Ice Europ -2,61%
Pétrole WTI
90,45 USD Ice Europ -2,44%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump pendant le gala de la presse à Washington, le 24 juillet 2026 ( AFP / Mandel NGAN )
    Trump charge les journalistes pour son retour au gala de la presse
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:51 

    Donald Trump a multiplié les attaques frontales vendredi soir pour son retour au grand gala de la presse de Washington, réorganisé sous sécurité renforcée trois mois après une tentative d'assassinat qui avait provoqué son évacuation dans le chaos. Dans son style ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Trump envisage des bombardements plus larges sur l'Iran
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:10 

    Donald Trump a déclaré vendredi qu'il envisageait des bombardements encore plus importants sur l'Iran, au moment où le conflit s'élargit dans la région avec désormais des frappes saoudiennes sur les rebelles houthis au Yémen. Des médias américains ont fait état ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles Houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Les Houthis revendiquent une frappe en Arabie saoudite après des attaques de Ryad
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:05 

    Les rebelles houthis du Yémen ont revendiqué samedi une attaque de missile dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite, après des frappes de Ryad contre une ville portuaire sous leur contrôle. Ces insurgés pro-Iran ont pris pour cible des navires circulant en mer Rouge ... Lire la suite

  • Un partisan du "Parti du peuple des cafards"(CJP) brandit une pancarte à Connaught Place, à New Delhi, le 24 juillet 2026 ( AFP / Sajjad HUSSAIN )
    Inde: la fronde des étudiants se moque des coupures d'internet
    information fournie par AFP 25.07.2026 05:50 

    Pas d'internet ? Et alors... Dans les rues de la capitale indienne New Delhi où ils exigent depuis six jours la démission du ministre de l'Education, les étudiants indiens assurent n'avoir que faire des coupures d'internet ordonnées par le gouvernement. "Plein ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
98,4 -2,61%
CAC 40
8 372,28 +0,88%
TOTALENERGIES
75,9 -0,37%
Or
4 055,93 0,00%
EUR/USD SPOT
1,13732 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank