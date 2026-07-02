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Nexans en petite baisse malgré le relèvement de l'objectif de cours de Berenberg
information fournie par AOF 02/07/2026 à 14:25

(Zonebourse.com) - Nexans s'affiche en repli (-0,57%, à 139,40 euros) malgré une note positive de Berenberg qui estime que le titre dispose d'un potentiel de hausse par rapport au consensus à moyen terme et d'une marge de manoeuvre pour une revalorisation de ses multiples qui doit refléter la qualité supérieure de son portefeuille transformé.

Les analystes saluent notamment l'acquisition de Republic Wire, qui offre à la société une plateforme stratégique aux Etats-Unis. Cette opération de croissance externe permet de mettre à portée le milieu de la fourchette des objectifs 2028. Berenberg table sur environ 30 millions d'euros d'Ebitda incrémental provenant de Republic Wire pour l'exercice 2026, un montant qui devrait atteindre 90 millions d'euros pour l'exercice 2028.

Au total, l'Ebitda ajusté total du groupe pour l'exercice 2028 à environ 1,138 milliard d'euros, soit proche du milieu de la fourchette cible de Nexans (1,075-1,225 milliard d'euros). En outre, d'autres opérations de fusions-acquisitions pourraient encore survenir.

Autre avantage pour le fabricant de câbles et services associés, sa forte présence sur les marchés européens, qui en fait, selon les analystes, un bénéficiaire clé de la prochaine vague de développement des centres de données.

Berenberg souligne également que le nouveau navire du groupe équilibre sa capacité de pose haute tension. Ce type d'équipement, dont le prix conséquent (400 millions d'euros) constitue une barrière à l'entrée dans l'industrie des câbles sous-marins haute tension et souligne l'avantage technologique dont bénéficie le groupe français.

La recommandation est toujours à l'achat sur le titre Nexans, et l'objectif de cours est relevé de 172 à 184 euros.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 02/07/2026 à 14:25:00.

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