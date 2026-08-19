La société chinoise LandSpace réussit la récupération d'un propulseur de fusée ; elle rejoint ainsi SpaceX et Blue Origin dans le domaine des technologies réutilisables

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* LandSpace a récupéré le premier étage de la fusée Zhuque-3

* Cette réussite place la start-up au même rang que SpaceX et Blue Origin

* Cette avancée constitue une étape vers la fin du monopole américain sur les fusées réutilisables

(Des précisions supplémentaires sont apportées aux paragraphes 11 à 16) par Shi Bu, Ethan Wang et Joe Cash

La start-up chinoise LandSpace a récupéré mercredi le premier étage de sa fusée Zhuque-3, rejoignant ainsi SpaceX SPCX.O et Blue Origin au rang des seules entreprises privées à avoir réussi à faire atterrir un propulseur de classe orbitale, réduisant ainsi l'écart entre la Chine et les États-Unis en matière de fusées réutilisables.

La capacité à ramener, récupérer et réutiliser un propulseur est essentielle pour réduire les coûts et faciliter la mise en orbite de satellites, transformant ainsi l’exploration spatiale en une activité commercialement viable, à l’instar de l’aviation civile.

Cet exploit a eu lieu lors de la deuxième tentative de LandSpace visant à faire atterrir le premier étage, équipé de ses moteurs, de la Zhuque-3, une fusée en acier inoxydable présentée comme la réponse chinoise à la Falcon 9 de SpaceX.

La Zhuque-3,d’une hauteur de 66,1 mètres (216 pieds), a décollé de la zone pilote d’innovation spatiale commerciale de Dongfeng, dans le nord-ouest de la Chine. Son premier étage à neuf moteurs – ou propulseur – est revenu sur un site d’atterrissage situé dans la province du Gansu, à 390 km (242 miles) au sud-est de la rampe de lancement, ont rapporté les médias d’État.

Cet atterrissage devrait renforcer la confiance des investisseurs alors que LandSpace poursuit son projet d’introduction en bourse sur le STAR Market, le marché dédié aux technologies de la Bourse de Shanghai. LandSpace cherche à lever 7,5 milliards de yuans (1,11 milliard de dollars) par le biais d’une introduction en bourse afin de soutenir son développement et d’étendre ses services de lancement réutilisables.

La société a remis en juin à la Bourse un prospectus d’introduction en bourse mis à jour,dans lequel elleindiquait viser la rentabilité d’ici 2029.

LandSpace a précisé que la Zhuque-3 est fabriquée en acier inoxydable, ce qui offre une meilleure résistance à la chaleur et laisse entrevoir une réduction des coûts de production par rapport au corps en alliage d’aluminium-lithium de la Falcon 9. Elle fonctionne également au méthane et à l’oxygène liquide, qui brûlent de manière plus propre que le mélange d’oxygène liquide et de kérosène utilisé par la Falcon 9.

La fusée peut mettre en orbite terrestre basse 14,2 tonnes métriques lors d’un vol aller simple, contre 22,8 tonnes pour la Falcon 9, a précisé LandSpace.

LandSpace vise à réutiliser le propulseur Zhuque-3 jusqu’à 20 fois. SpaceX lance la Falcon 9 environ 150 fois par an, soit environ trois fois par semaine, et réutilise son propulseur des dizaines de fois.

QUATRIÈME TENTATIVE

Le lancement de mercredi marquait la quatrième tentative chinoise de récupération d’un propulseur orbital. LandSpace est entrée dans l’histoire en décembre 2025 en devenant la première entité chinoise à mener un essai de fusée réutilisable. La fusée s’est mise en orbite comme prévu, mais son premier étage n’a pas réussi à effectuer un atterrissage contrôlé.

Quelques semaines plus tard, la Chine a lancé la fusée « Longue

Marche 12A » développée par l’État , qui a également atteint l’orbite mais dont la récupération a échoué.

En juillet, la Chine a testé avec succès un système expérimental de récupération de propulseur utilisant un système de capture par filet sur une plate-forme flottante en mer, devenant ainsi le deuxième pays seulement à faire atterrir une fusée de classe orbitale.

Contrairement aux pieds déployables, la fusée réutilisable « Long March 10B » utilisait quatre crochets légers pour s’accrocher aux câbles d’acier du système de filets de la plate-forme, une innovation qui, selon Pékin, simplifie la structure embarquée de la fusée, réduit la masse du véhicule et augmente la capacité d’emport.

Avec l’atterrissage de mercredi, LandSpace a désormais réalisé la première récupération réussie en Chine d’un propulseur de classe orbitale, effectuée au sol et avec atterrissage sur pattes.

LandSpace prévoit de réutiliser un propulseur de premier étage récupéré au cours des six prochains mois, une étape qui, selon l’entreprise, jettera les bases de futurs lancements commerciaux à haute fréquence et à faible coût.

(1 $ = 6,7426 yuans renminbi)