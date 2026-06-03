NETMEDIA GROUP ACCOMPAGNE DUFOUR YACHTS AVEC SON AGENCE DIGITALE BIG YOUTH

NetMedia Group (ALNMG), premier groupe de performance business dédié au B2B, annonce le lancement de la nouvelle plateforme web de Dufour Yachts, constructeur français iconique de voiliers du groupe Fountaine Pajot, par son agence digitale Big Youth, soit une nouvelle référence remportée par l’agence dans l’univers de la plaisance premium.



Un nouveau contrat qui atteste de la confiance continue du groupe Fountaine Pajot



Dufour Yachts, entité du groupe référent Fountaine Pajot, a confié à Big Youth, la conception et le développement de son nouveau site officiel.

Cette nouvelle référence s'inscrit dans quatre années d'accompagnement continu du groupe Fountaine Pajot. Elle confirme la place que Big Youth a su construire dans l'univers de la plaisance premium, un univers exigeant avec des cycles de décision longs, des audiences internationales et la nécessité de conjuguer émotion de marque et précision de l'information produit.

Le projet a été mené dans le cadre du repositionnement engagé par Dufour Yachts autour d'une vision élargie de la navigation, et marque une étape singulière : celle d'un projet où l'expression digitale vient amplifier un mouvement de marque plus global.

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