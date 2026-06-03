 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

NETMEDIA GROUP ACCOMPAGNE DUFOUR YACHTS AVEC SON AGENCE DIGITALE BIG YOUTH
information fournie par Boursorama CP 03/06/2026 à 08:30

NetMedia Group (ALNMG), premier groupe de performance business dédié au B2B, annonce le lancement de la nouvelle plateforme web de Dufour Yachts, constructeur français iconique de voiliers du groupe Fountaine Pajot, par son agence digitale Big Youth, soit une nouvelle référence remportée par l’agence dans l’univers de la plaisance premium.

Un nouveau contrat qui atteste de la confiance continue du groupe Fountaine Pajot

Dufour Yachts, entité du groupe référent Fountaine Pajot, a confié à Big Youth, la conception et le développement de son nouveau site officiel.
Cette nouvelle référence s'inscrit dans quatre années d'accompagnement continu du groupe Fountaine Pajot. Elle confirme la place que Big Youth a su construire dans l'univers de la plaisance premium, un univers exigeant avec des cycles de décision longs, des audiences internationales et la nécessité de conjuguer émotion de marque et précision de l'information produit.
Le projet a été mené dans le cadre du repositionnement engagé par Dufour Yachts autour d'une vision élargie de la navigation, et marque une étape singulière : celle d'un projet où l'expression digitale vient amplifier un mouvement de marque plus global.
(...)

Valeurs associées

NETMEDIA GROUP
0,5460 EUR Euronext Paris +1,11%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense, près de Paris, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Les Bourses européennes en baisse à l'ouverture: Paris -0,35%, Francfort -0,79%, Londres -0,05%
    information fournie par AFP 03.06.2026 09:15 

    Les Bourses européennes ont commencé la séance en retrait mercredi, rattrapées par la réalité du conflit au Moyen-Orient, les prix du pétrole et l'inflation, en attendant un nouvel enthousiasme pour les infrastructures de l'intelligence artificielle (IA). Paris ... Lire la suite

  • Le logo d'Air Liquide est visible à Paris
    Air liquide-Accord avec SK Hynix pour la fourniture de gaz industriels
    information fournie par Reuters 03.06.2026 09:14 

    Air ‌Liquide a annoncé mercredi ​avoir signé un contrat à long-terme avec le groupe sud-coréen de ​semi-conducteurs SK Hynix, pour la fourniture ​de gaz et ⁠d'air comprimé de haute ‌pureté. Le spécialiste français des gaz industriels va construire et ​exploiter ... Lire la suite

  • Discussions commerciales entre les États-Unis et la Chine au siège de l'OCDE à Paris
    L'OCDE abaisse sa prévision de croissance mondiale pour 2026
    information fournie par Reuters 03.06.2026 09:06 

    L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a ‌légèrement abaissé mercredi sa prévision du produit intérieur brut (PIB) mondial pour cette année, notant que l'augmentation des coûts avec le ​conflit au Moyen-Orient pèse sur la demande des ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 03.06.2026 08:43 

    * INDITEX ITX.MC - Le propriétaire de l'enseigne Zara a fait état mercredi d'un bon démarrage de la saison estivale, avec une croissance des ventes à taux de change constant de 11,5% en mai, bien au-dessus des attentes des analystes. Le groupe espagnol a également ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
ABIVAX
61,95 -1,82%
Pétrole Brent
97,72 +1,86%
SOITEC
158,4 +3,50%
CAC 40
8 173,91 -0,43%
2CRSI
55,6 -4,88%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank