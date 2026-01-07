information fournie par Reuters • 07/01/2026 à 15:37

Netflix gagne du terrain alors que Warner Bros Discovery rejette l'offre révisée de Paramount

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 janvier - ** Les actions du géant du streaming Netflix

NFLX.O augmentent de 1,1% à 91,60 dollars ** * Le conseil d'administration de Warner Bros Discovery

WBD.O rejette à l'unanimité l'offre révisée de Paramount Skydance PSKY.O de 108,4 milliards de dollars, signalant un endettement risqué

** WBD réaffirme son engagement à l'égard de l'offre de 82,7 milliards de dollars de NFLX

** En 2025, Netflix a gagné 5,2 %