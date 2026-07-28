Netflix de nouveau recherché à Wall Street sur fond de rotation de portefeuilles

(Zonebourse.com) - L'action signe l'une des meilleures performances du Nasdaq ce mercredi alors que les investisseurs semblent avoir engagé une rotation de leurs portefeuilles au détriment des titres liés à l'intelligence artificielle, vedettes du marché depuis plusieurs mois, pour revenir sur les valeurs technologiques qui avaient été les plus délaissées dernièrement. Deux heures après l'ouverture de Wall Street, le titre grimpe de 4%, alors que le Nasdaq cède 0,1%.

Ce mouvement de rotation profite au géant de la vidéo à la demande, qui avait touché la semaine passée des plus bas depuis quasiment deux ans, c'est-à-dire octobre 2024.

Le titre du spécialiste du streaming a perdu plus de 21% depuis le début de l'année, alors que le Nasdaq s'est apprécié d'environ 10% dans l'intervalle.

Après plusieurs mois de hausse vertigineuse l'ayant propulsé à des plus hauts historiques fin mai, l'indice des Sept Magnifiques a eu tendance à consolider ces deux derniers mois, les investisseurs s'inquiétant de la pérennité des montants colossaux débloqués dans l'IA et la pression exercée par ces dépenses d'investissement sur les flux de trésorerie des géants de la tech.

Conséquence de ces arbitrages, Nvidia, le fabricant de référence des semi-conducteurs pour l'IA, a perdu autour de 17% en deux mois, victime de prises de bénéfices après ses records historiques du mois de mai.

D'autres valeurs du secteur de l'IA ont souffert dernièrement à l'image de SpaceX, Micron, Arm, Tesla ou encore AMD.

De la sanction à la décote vue comme attractive

Si le marché vend les récents vainqueurs, il rachète aussi des valeurs jusqu'ici à la traîne, comme Apple qui a repris 19% sur le mois écoulé après un début d'année difficile en Bourse. Le titre, revenu à des sommets absolus, affiche désormais une capitalisation de près de 5 000 milliards de dollars, ce qui en fait de nouveau la première valorisation boursière au monde, devant Nvidia.

Le retour sur Netflix est d'autant plus convaincant que le groupe de Los Gatos (Californie) avait dévoilé il y a deux semaines des résultats solides, quoique globalement en ligne avec les attentes de Wall Street, que le marché avait accueillis avec prudence en faisant reculer le titre de plus de 7% en une séance.

Suite à cette publication, Bank of America avait expliqué que le marché sous-estimait la puissance stratégique de la plateforme et de ses 300 millions d'abonnés.

De son point de vue, l'action, tombée à un niveau de valorisation très attrayant sous la barre des 20 fois les bénéfices, intègre déjà une grande partie des risques récents après une chute de près de 50 % depuis son sommet.

Pour la banque, cette décote par rapport au S&P 500 constitue une opportunité d'autant plus solide que le groupe dispose de leviers de croissance pérennes, notamment grâce au développement de la publicité et de la diffusion d'événements en direct.

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