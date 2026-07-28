 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Netflix de nouveau recherché à Wall Street sur fond de rotation de portefeuilles
information fournie par AOF 28/07/2026 à 17:32
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

(Zonebourse.com) - L'action signe l'une des meilleures performances du Nasdaq ce mercredi alors que les investisseurs semblent avoir engagé une rotation de leurs portefeuilles au détriment des titres liés à l'intelligence artificielle, vedettes du marché depuis plusieurs mois, pour revenir sur les valeurs technologiques qui avaient été les plus délaissées dernièrement. Deux heures après l'ouverture de Wall Street, le titre grimpe de 4%, alors que le Nasdaq cède 0,1%.

Ce mouvement de rotation profite au géant de la vidéo à la demande, qui avait touché la semaine passée des plus bas depuis quasiment deux ans, c'est-à-dire octobre 2024.

Le titre du spécialiste du streaming a perdu plus de 21% depuis le début de l'année, alors que le Nasdaq s'est apprécié d'environ 10% dans l'intervalle.

Après plusieurs mois de hausse vertigineuse l'ayant propulsé à des plus hauts historiques fin mai, l'indice des Sept Magnifiques a eu tendance à consolider ces deux derniers mois, les investisseurs s'inquiétant de la pérennité des montants colossaux débloqués dans l'IA et la pression exercée par ces dépenses d'investissement sur les flux de trésorerie des géants de la tech.

Conséquence de ces arbitrages, Nvidia, le fabricant de référence des semi-conducteurs pour l'IA, a perdu autour de 17% en deux mois, victime de prises de bénéfices après ses records historiques du mois de mai.

D'autres valeurs du secteur de l'IA ont souffert dernièrement à l'image de SpaceX, Micron, Arm, Tesla ou encore AMD.

De la sanction à la décote vue comme attractive

Si le marché vend les récents vainqueurs, il rachète aussi des valeurs jusqu'ici à la traîne, comme Apple qui a repris 19% sur le mois écoulé après un début d'année difficile en Bourse. Le titre, revenu à des sommets absolus, affiche désormais une capitalisation de près de 5 000 milliards de dollars, ce qui en fait de nouveau la première valorisation boursière au monde, devant Nvidia.

Le retour sur Netflix est d'autant plus convaincant que le groupe de Los Gatos (Californie) avait dévoilé il y a deux semaines des résultats solides, quoique globalement en ligne avec les attentes de Wall Street, que le marché avait accueillis avec prudence en faisant reculer le titre de plus de 7% en une séance.

Suite à cette publication, Bank of America avait expliqué que le marché sous-estimait la puissance stratégique de la plateforme et de ses 300 millions d'abonnés.

De son point de vue, l'action, tombée à un niveau de valorisation très attrayant sous la barre des 20 fois les bénéfices, intègre déjà une grande partie des risques récents après une chute de près de 50 % depuis son sommet.

Pour la banque, cette décote par rapport au S&P 500 constitue une opportunité d'autant plus solide que le groupe dispose de leviers de croissance pérennes, notamment grâce au développement de la publicité et de la diffusion d'événements en direct.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

NETFLIX
73,2000 USD NASDAQ +3,98%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 28/07/2026 à 17:32:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 458,78 +0,63%
Pétrole Brent
82,71 -5,81%
SOITEC
99,38 -7,16%
2CRSI
25,72 -4,74%
LVMH
470,3 +0,75%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank