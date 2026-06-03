Nanbiotix fait le point sur sa trésorerie et son activité

La société de biotechnologie en phase de développement clinique avancé a indiqué que le produit de la récente augmentation de capital, ainsi que ses équivalents de trésorerie et de trésorerie de 42,1 millions d'euros au 31 mars 2026, seront suffisants pour répondre à ses besoins en fonds de roulement jusqu'en 2029.

Au niveau opérationnel, Nanobiotix a rappelé les nouvelles données issues de la partie 1 d'une étude de phase 2 sponsorisée par Johnson & Johnson chez les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules inopérable de stade 3, qui ont été présentées lors de la Société européenne annuelle de radiothérapie et d'oncologie.

La société a également a indiqué que les autorités sanitaires américaines avaient récemment accepté un amendement au protocole de l'étude pivot Nanoray-312 en cours, supprimant l'analyse intermédiaire précédemment prévue et modifiant l'analyse finale afin d'y inclure moins d'événements qu'initialement prévu et permettre sa lecture plus tôt.

Enfin, elle a présenté de nouvelles données précliniques évaluant le prétaitement avec nanoprimer suivi de l'administration d'ADN recombinant lors de la réunion annuelle 2026 de l'American association for cancer research.