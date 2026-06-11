Musk prendra la parole lors d'un événement organisé par le géant des équipements pour semi-conducteurs ASML, avant l'introduction en bourse de SpaceX

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* Musk évoquera les projets d'usine de puces Terafab lors d'un événement destiné aux employés d'ASML par visioconférence

* L'événement coïncide avec l'annonce attendue du prix de l'introduction en bourse de SpaceX; ASML confirme la participation de Musk

* Musk vise une collaboration entre ASML et Intel sur Terafab afin de fournir des puces à SpaceX et Tesla

par Toby Sterling

Elon Musk devrait intervenir virtuellement jeudi lors d'un événement organisé par le géant des équipements pour semi-conducteurs ASML ASML.AS afin de discuter de Terafab , son projet de gigantesque usine de fabrication de puces destinée à approvisionner Tesla TSLA.O et SpaceX, qui s'apprête à entrer en bourse SPCX.O .

Le prix de l'introduction en bourse de SpaceX, la société de Musk, qui pourrait être la plus importante jamais réalisée , devrait être annoncé plus tard dans la journée de jeudi.

"Musk partagera sa vision sur l'IA, la robotique, l'espace et la fabrication de semi-conducteurs", a déclaré un porte-parole d'ASML dans un communiqué.

ASML décrit sa conférence technologique annuelle d'une journée comme un "événement interne réservé aux employés" et n'a pas précisé à quel moment Musk prendrait la parole. La conférence se termine vers 17 h (15 h GMT).

Le directeur général d'ASML, Christophe Fouquet, a confirmé le mois dernier avoir eu des discussions avec Musk au sujet de Terafab, qui pourrait devenir un nouveau client important pour ASML, la plus grande entreprise européenne en termes de capitalisation boursière. ASML domine le marché des outils de lithographie, des machines qui permettent d'"imprimer" les minuscules circuits des puces.

Musk a déclaré que SpaceX coopérerait avec Intel INTC.O sur le projet Terafab, et que l'entreprise finirait par fournir des puces pour SpaceX et pour les robots Optimus de Tesla.

En mars, Musk a présenté ses plans pour une phase initiale au cours de laquelle une usine de développement , au Texas, fabriquera des masques de lithographie – qui contiennent le motif des puces "imprimées" par les outils d'ASML – afin de prototyper rapidement des puces logiques et des puces mémoire sous un même toit.

"Musk et son équipe s'intègrent désormais dans l'écosystème plus large des semi-conducteurs, et de nombreuses entreprises, dont ASML, collaboreront à cette initiative", a déclaré ASML.

Dans une déclaration publiée le 6 juin sur X, Musk a déclaré qu'ASML était "sans doute la plus grande entreprise d'Europe" et qu'elle devait être "chérie et soutenue".