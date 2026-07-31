Musk dément les informations faisant état d'une éventuelle cession des activités de Tesla en Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise de l'article avec un commentaire d'Elon Musk)

* Selon le WSJ, les options de scission comprennent la scission, la vente ou la fermeture des activités en Chine

* Les dirigeants envisageraient également la création d’une entité commerciale distincte pour les exportations depuis Shanghai, précise le Journal

* La Gigafactory de Shanghai dispose d’une capacité de production annuelle de plus de 950 000 véhicules

Elon Musk a qualifié de “fausse nouvelle” un article selon lequel les dirigeants de son constructeur de véhicules électriques Tesla TSLA.O auraient reçu pour consigne de se préparer à une scission de ses activités en Chine en vue d’une éventuelle fusion avec sa société d’exploration spatiale SpaceX SPCX.O .

Les conseillers de Tesla ont discuté des options possibles pour une scission, notamment une scission en société distincte, une vente ou une fermeture, a rapporté jeudi le Wall Street Journal, ajoutant qu’on ne savait pas dans quels délais Tesla pourrait agir concernant ses activités en Chine et que ces projets pourraient changer.

“Cela n’a jamais même été évoqué lors d’une discussion”, a déclaré Elon Musk, l’homme le plus riche du monde, sur son compte du réseau social X en réponse à cet article. “Une nouvelle totalement absurde.”

Une fusion entre Tesla, l'entreprise d'Elon Musk, et SpaceX soulèverait des obstacles géopolitiques et réglementaires, notamment en Chine, car SpaceX est un important sous-traitant du secteur de la défense américain impliqué dans des programmes de sécurité nationale et de satellites, tandis que Tesla exploite des sites de production en propriété exclusive en Chine.

Tesla et SpaceX n’ont pas pu être jointes immédiatement pour commenter cette information en dehors des heures d’ouverture habituelles.

Les investisseurs et les analystes spéculent depuis longtemps sur la possibilité de regrouper les entreprises de véhicules électriques et spatiales d'Elon Musk, les discussions s'étant intensifiées lors du processus d'introduction en bourse de SpaceX, qui a atteint la valeur record de 75 milliards de dollars.

Ces dernières années, Elon Musk avait donné pour consigne aux dirigeants de Tesla d’organiser la société en établissant une séparation “très nette” entre ses activités américaines et chinoises, dans le but de garantir qu’en cas de conflit géopolitique entre les deux pays, au moins la partie américaine de Tesla survive, a indiqué le Journal, citant des sources.

Contrairement à de nombreux constructeurs automobiles étrangers, l’activité automobile de Tesla en Chine n’est pas structurée sous la forme d’une coentreprise avec un partenaire local. La Gigafactory de Shanghai reste l’usine la plus grande et la plus productive de Tesla à l’échelle mondiale, servant de plaque tournante principale pour les exportations vers l’Europe, le Canada et la région Asie-Pacifique.

Cette usine représente historiquement plus de la moitié des livraisons mondiales de Tesla, avec une capacité de production annuelle de plus de 950 000 véhicules.

PRÉOCCUPATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ NATIONALE Au début du mois, Elon Musk a laissé la porte ouverte à une fusion entre Tesla et SpaceX, son autre entreprise évaluée à plus d’un billion de dollars, refusant d’écarter cette possibilité et invoquant des chevauchements croissants entre les deux sociétés.

Les analystes de JPMorgan ont toutefois souligné le “goulot d’étranglement pratique” que représente l’obtention des autorisations réglementaires pour les deux entreprises, en particulier en Chine, où les préoccupations en matière de sécurité nationale liées aux liens de SpaceX avec le gouvernement américain pourraient poser problème.

Si Giga Shanghai constitue un canal d’exportation essentiel, la Chine elle-même est le deuxième marché mondial de Tesla après les États-Unis, bien que l’entreprise soit confrontée à une pression intense de la part d’acteurs locaux tels que BYD

002594.SZ .

Le Journal a rapporté que les dirigeants avaient également évoqué la création d’une entité commerciale distincte chargée de gérer les exportations depuis l’usine de Shanghai. Tesla pourrait mettre en place des systèmes administratifs séparés et empêcher les employés basés en Chine d’accéder directement aux autres divisions de l’entreprise, a-t-il ajouté.

La présidente et directrice des opérations de SpaceX, Gwynne Shotwell, a également reconnu les avantages potentiels de cette fusion, déclarant à CNBC en juin que le regroupement des deux entreprises “pourrait faciliter un peu la vie d’Elon” en rationalisant la gestion de l’ensemble de ses activités.

Grâce à sa filiale chinoise, Tesla a réussi à réduire au minimum les coûts de fabrication de ses Model 3 et Model Y avec l’aide de plus de 400 fournisseurs locaux, a précédemment déclaré un dirigeant de Tesla Chine, ajoutant que plus de 60 d’entre eux fournissaient également Tesla à l’échelle mondiale. En juin, les livraisons de Model 3 et Model Y fabriqués en Chine ont augmenté de 24,4% en glissement annuel, tandis que les ventes et les exportations de l’usine de Shanghai au deuxième trimestre ont progressé de 32,8%.

Tesla a indiqué s'approvisionner localement à hauteur de plus de 95% pour les composants des Model 3 fabriqués en Chine et de la version actualisée du Model Y.