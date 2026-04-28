Musk affirme qu'il n'est pas acceptable de “piller une organisation caritative” alors qu'il témoigne dans le procès pour fraude contre OpenAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Musk réclame 150 milliards de dollars de dommages-intérêts à la branche caritative d'OpenAI

* OpenAI affirme que Musk voulait le pouvoir et ne se souciait pas de la sécurité de l'IA

* L'utilisation des réseaux sociaux par Musk remise en question par le juge

* Le procès pourrait avoir des répercussions sur l'introduction en bourse d'OpenAI et sur la perception du public à l'égard de l'IA

* Le verdict pourrait être rendu d'ici la mi-mai

(Mise à jour avec le témoignage de Musk) par Deepa Seetharaman et Kenrick Cai

Elon Musk a témoigné mardi lors d'un procès à enjeux élevés concernant l'avenir d'OpenAI, présentant son action en justice pour fraude comme une défense de l'institution du don caritatif.

Musk, l'homme le plus riche du monde, poursuit OpenAI, son cofondateur et directeur général Altman ainsi que son président Greg Brockman, affirmant qu'ils l'ont trahi, lui et le public, en abandonnant la mission du créateur de ChatGPT d'être un gardien bienveillant de l'IA pour l'humanité, et en transformant l'organisation à but non lucratif en une machine à profits.

“Si nous acceptons qu’on pille une organisation caritative, tout le fondement du don caritatif en Amérique sera détruit. C’est ce qui m’inquiète”, a déclaré Musk dans ses remarques liminaires, avant de décrire son propre parcours. Bill Savitt, avocat d’OpenAI et d’Altman, a déclaré que c’était Musk qui voyait des dollars dans les yeux lorsqu’il a contribué à financer la croissance initiale d’OpenAI et l’a poussée à devenir une entreprise à but lucratif, qu’il pourrait éventuellement diriger en tant que directeur général .

M. Savitt a déclaré que M. Musk voulait “les clés du royaume” et qu’il n’avait intenté un procès qu’après avoir échoué, avant de lancer en 2023 sa propre entreprise d’IA, xAI.

“Ce qui lui importe, c’est qu’Elon Musk soit au sommet”, a déclaré Savitt dans son exposé introductif. “Nous sommes ici parce que M. Musk n’a pas obtenu ce qu’il voulait chez OpenAI.”

L'avocat d'OpenAI a également présenté la création par OpenAI, en mars 2019, d'une entité à but lucratif comme essentielle pour lui permettre d'acheter de la puissance de calcul et de rémunérer des scientifiques de haut niveau afin de rester compétitive face au laboratoire d'IA DeepMind de Google

GOOGL.O .

L'avocat de Musk, Steven Molo, a déclaré aux jurés dans son exposé introductif que ce sont les défendeurs d'OpenAI qui voulaient s'enrichir, alors qu'OpenAI commençait à attirer des investisseurs, notamment Microsoft MSFT.O .

“Les défendeurs dans cette affaire ont détourné une organisation caritative, et nous vous demandons de les tenir pour responsables”, a déclaré Molo lors de son exposé introductif. “Ce n'était pas un moyen pour les gens de s'enrichir.”

Musk, fondateur de Tesla TSLA.O et de SpaceX, réclame 150 milliards de dollars de dommages-intérêts à OpenAI et à Microsoft, l'un de ses principaux investisseurs, les fonds ainsi obtenus devant être reversés à la branche caritative d'OpenAI. Il souhaite également qu'OpenAI redevienne une organisation à but non lucratif , avec la destitution d'Altman et de Brockman de leurs fonctions de dirigeants et le retrait d'Altman de son conseil d'administration. Les accusations de Musk portent notamment sur la violation d'une fiducie caritative et l'enrichissement sans cause.

UNE JUGE RÉPRIMANDE MUSK POUR SON UTILISATION DES RÉSEAUX SOCIAUX

Avant que les jurés ne prennent place, la juge fédérale Yvonne Gonzalez Rogers a réprimandé Musk après que les avocats d'OpenAI se sont plaints de ses publications sur X lundi, dans lesquelles il qualifiait Altman de “Scam Altman” et l'accusait d'avoir détourné une organisation caritative.

Rogers a déclaré qu'elle était réticente à prononcer une ordonnance de silence, mais a exhorté Musk à “essayer de contrôler votre propension à utiliser les réseaux sociaux pour faire avancer les choses en dehors de la salle d'audience… Peut-être n'avez-vous jamais fait cela auparavant”.

Musk a accepté de réduire au minimum son activité sur les réseaux sociaux, tout comme Altman. Tous deux devraient témoigner au procès, tout comme le directeur général de Microsoft, Satya Nadella.

Le procès pourrait offrir un aperçu des egos et des personnalités qui ont façonné OpenAI au fur et à mesure que l'entreprise évoluait, passant d'un laboratoire de recherche à but non lucratif installé dans l'appartement de Brockman à une société valant plus de 850 milliards de dollars. Il risque également de compliquer les projets d’OpenAI concernant une éventuelle introduction en bourse en jetant le doute sur sa direction, et pourrait intensifier les craintes des Américains à l’égard de la technologie de l’IA de manière plus générale.

OpenAI a été cofondée par Musk et Altman en 2015 dans le but de développer l'IA au service de l'humanité et de contrer des rivaux tels que Google.

LES AVOCATS CONTESTENT L'IMPORTANCE DE LA SÉCURITÉ DE L'IA POUR MUSK

Molo a déclaré qu’“Elon s’est montré de plus en plus inquiet” à mesure que la technologie progressait, et qu’il a collaboré avec Altman pour “développer l’IA en toute sécurité” après qu’une réunion avec le président américain Barack Obama en 2015 n’ait pas abordé les risques liés à l’IA. Le recrutement de scientifiques de haut niveau spécialisés en IA, comme Ilya Sutskever, faisait partie de ce processus, a déclaré Molo.

Savitt a rétorqué que la sécurité de l'IA n'était pas une priorité pour Musk, et que ce dernier dénigrait les employés d'OpenAI qui s'y consacraient. “Il les traitait d'imbéciles”, a déclaré Savitt.

Musk a déclaré avoir fourni environ 38 millions de dollars à OpenAI pour sa mission initiale, avant de voir OpenAI créer une entité à but lucratif 13 mois après son départ du conseil d'administration. Molo a déclaré qu’un tournant majeur pour Musk s’était produit lorsque Microsoft avait investi 10 milliards de dollars dans OpenAI en janvier 2023. “Cela a violé tous les engagements (pris par les défendeurs), non seulement envers Elon, mais envers le monde entier”, a-t-il déclaré.

Russell Cohen, avocat de Microsoft, a déclaré que l'entreprise n'avait rien fait de mal.

“Microsoft s'est comporté en partenaire responsable à chaque étape”, a déclaré M. Cohen dans son exposé introductif.

OPENAI A RÉCEMMENT PROCÉDÉ À UNE NOUVELLE RÉORGANISATION OpenAI est également confrontée à une concurrence croissante de la part de rivaux tels qu'Anthropic, et dépense des milliards en ressources informatiques. Une éventuelle introduction en bourse pourrait valoriser l'entreprise à 1 000 milliards de dollars, selon Reuters.

La société xAI de Musk est loin derrière OpenAI en termes d'utilisation. Il a intégré cette activité à SpaceX, dont l'éventuelle introduction en bourse cette année pourrait être la plus importante jamais réalisée .

L'automne dernier, OpenAI a de nouveau remanié sa structure pour devenir une société d'intérêt public, dans laquelle l'organisation à but non lucratif et d'autres investisseurs, dont Microsoft, détiennent des participations. L'organisation à but non lucratif détient une participation de 26 %, ainsi que des bons de souscription si OpenAI atteint certains objectifs de valorisation. Une société d'intérêt public pourrait rendre OpenAI plus attrayante pour les investisseurs tout en conservant ses origines caritatives.