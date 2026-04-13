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Mundys obtient l'autorisation de porter sa participation dans Getlink jusqu'à 25% du capital
information fournie par Reuters 13/04/2026 à 08:03

Mundys:

* OBTIENT L'AUTORISATION RÉGLEMENTAIRE PERMETTANT DE PORTER SA PARTICIPATION DANS GETLINK JUSQU'À 25% DU CAPITAL ET 29,9% DES DROITS DE VOTE

Texte original nBw2wF8x7a Pour plus de détails, cliquez sur GETP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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