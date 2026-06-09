MSCI confirme les règles d'intégration anticipée aux indices avant l'introduction en Bourse de SpaceX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Noel Randewich

Le fournisseur d'indices MSCI a confirmé lundi qu'il appliquerait les règles existantes pour l'intégration anticipée des grandes introductions en Bourse dans ses indices Global Standard, ouvrant probablement la voie à l'intégration de

SPCX.O SpaceX, ce qui stimulera la demande des fonds d'investissement gérés de manière passive.

Les fonds d'investissement, qui gèrent des milliers de milliards de dollars d'actifs, suivent les indices MSCI et seraient tenus d'acheter des actions de SpaceX si celle-ci venait à être ajoutée à ces indices de référence, ce qui viendrait s'ajouter à la demande des fonds suivant les indices Nasdaq 100 et FTSE Russell.

SpaceX lève 75 milliards de dollars et vise une valorisation de 1 750 milliards de dollars, ce qui la placerait parmi les 10 entreprises cotées aux États-Unis les plus valorisées, même si seulement environ 7 % de ses actions cotées seront librement négociables lors de son introduction en Bourse le 12 juin.

Le fabricant de fusées dirigé par Elon Musk devrait facilement franchir les seuils de taille et de flottant fixés par MSCI pour une inclusion rapide dans ses indices.

La décision de MSCI contraste avec celle de S&P Global, qui a exclu la semaine dernière SpaceX d'une inclusion rapide dans l'indice S&P 500 .SPX , après avoir décidé de ne pas modifier ses critères, notamment la règle selon laquelle une entreprise doit être rentable.

SpaceX a enregistré une perte nette de 4,94 milliards de dollars en 2025, alors même que son chiffre d'affaires a augmenté de 33 % pour atteindre 18,67 milliards de dollars.

Le prix final de l'introduction en Bourse devrait être fixé le 11 juin, la cotation au Nasdaq débutant le lendemain, ce qui mettrait SpaceX en bonne voie pour rejoindre les indices MSCI 10 jours de Bourse plus tard, selon MSCI.

Les fonds gérés passivement qui répliquent les indices MSCI détenaient environ 5 790 milliards de dollars d'actifs, selon un article publié en février sur le blog de MSCI.

Le Nasdaq a déjà apporté des modifications qui faciliteront l'intégration de SpaceX, d'Anthropic et d'autres mégacapitalisations nouvellement cotées dans son indice Nasdaq 100 .NDX .

SpaceX devrait être éligible à une inclusion à la fois dans les indices Russell U.S. Equity et dans la série d'indices FTSE Global Equity, en vertu des nouvelles règles d'entrée rapide annoncées par le fournisseur d'indices FTSE Russell.