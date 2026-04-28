MOUVEMENTS-Citi recrute Potts, ancien de Barclays, pour diriger sa division de conseil aux actionnaires hors Amérique du Nord

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du paragraphe 2: suppression de la mention indiquant que M. Potts était responsable des fusions-acquisitions d'entreprises pour la région EMEA chez Barclays)

Citigroup C.N a recruté James Potts, anciennement de Barclays, pour diriger sa division de conseil aux actionnaires et d'activisme hors Amérique du Nord, selon une note interne consultée mardi par Reuters, afin d'accompagner ses clients dans leurs activités d'actionnaires.

Potts rejoindra Citi après avoir quitté Barclays BARC.L , où il conseillait récemment des entreprises en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA) sur l'activisme actionnarial et les alternatives stratégiques.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Potts occupera le poste de directeur général et de responsable du groupe de conseil aux actionnaires et de défense contre l'activisme de Citi pour l'Europe, le Royaume-Uni, le Moyen-Orient et l'Afrique, le Japon, l'Australie et l'Asie du Sud, ont déclaré Guillermo Baygual et Drago Rajkovic, co-responsables de la division mondiale des fusions de Citi.

Potts sera basé à Londres, où il réside actuellement, et rendra compte à Robin Rousseau, responsable des fusions de Citi pour l'Europe, ainsi qu'à son homologue pour le Royaume-Uni et le Moyen-Orient, Barry Weir, précise la note.