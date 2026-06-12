Le nouvel entraîneur des gardiens du LOSC va vous surprendre

Le nouvel entraîneur des gardiens du LOSC va vous surprendre

Surprise. Après l’arrivée de Davide Ancelotti, le staff technique du LOSC continue de se préciser. Ce vendredi, les Dogues ont officialisé la nomination de Rémy Vercoutre comme entraîneur adjoint en charge des gardiens.

Ce n’est pas la première fois que l’ancien portier de l’Olympique lyonnais occupe cette fonction puisqu’il était déjà à ce poste chez les Gones de 2021 à 2025 .…

TM pour SOFOOT.com