Le Canada et les États-Unis refusent le visa d'entrée au président de la fédération palestienne
Hasta le visa. Le président de la Fédération palestinienne de football, Jibril Rajoub, ne pourra pas entrer sur le sol canadien et américain pour assister au Mondial . S’il a assisté à la cérémonie d’ouverture du Mondial à Mexico, organisée avant le match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud, ce dernier n’a pas obtenu de visa d’entrée pour les États-Unis et le Canada.
Lors d’un entretien téléphonique avec l’AFP, Rajoub a jugé cette décision « ridicule » , avant de préciser qu’il assistera à un match de la Tunisie (le 14 juin à Monterrey contre la Suède, NDLR) avant de retourner dans les territoires palestiniens.…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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