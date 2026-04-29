Mondelez dépasse les prévisions pour le premier trimestre grâce à une demande soutenue et à une politique tarifaire solide

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés de la conférence téléphonique post-résultats tout au long de l'article)

Le fabricant d'Oreo, Mondelez International MDLZ.O , a dépassé mardi les estimations de Wall Street concernant son chiffre d'affaires et son bénéfice du premier trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses chocolats et ses biscuits ainsi qu'à une hausse des prix.

L'action du fabricant de Toblerone a progressé d'environ 2 % en séance prolongée après que la société a également maintenu ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfices organiques malgré une volatilité macroéconomique croissante.

"Nous maîtrisons la situation au Moyen-Orient en termes de coûts supplémentaires", a déclaré Luca Zaramella, directeur financier de Mondelez, lors d'une conférence téléphonique post-résultats, ajoutant que la société était "bien couverte pour les coûts du pétrole et de l'emballage" pour le reste de l'année et jusqu'en 2027. Les entreprises de consommation du monde entier risquent de voir la fragile reprise de la demande s'essouffler, car la flambée des coûts de l'énergie et des matières premières due au conflit au Moyen-Orient augmente les risques de nouvelles hausses de prix.

Les dirigeants de Mondelez ont toutefois déclaré ne constater pour l'instant aucun changement dans les habitudes d'achat des consommateurs. Mondelez ayant mis en œuvre plusieurs vagues de hausses de prix lors de la flambée record du cacao en 2024, l'excédent mondial qui a fait baisser les prix d'environ 70% depuis le début de l'année a permis de préserver les marges du fabricant de chocolat.

Au premier trimestre, les volumes de la société sur le segment nord-américain ont reculé de 0,4 point de pourcentage par rapport à l'année précédente, mais ce résultat reste meilleur que la baisse de 3,1 points de pourcentage enregistrée au même trimestre de l'année dernière.

Les prix pratiqués par Mondelez ont augmenté de 3,5 points de pourcentage au cours du trimestre, contre une hausse de 6,6 points de pourcentage au cours de la même période de l'année précédente.

Le chiffre d'affaires trimestriel de la société a également été soutenu par de solides ventes en Europe ainsi que sur les marchés émergents tels que l'Inde, où les ventes ont augmenté respectivement de 9% et 11,4% par rapport à l'année précédente.

Mondelez a annoncé un chiffre d'affaires net de 10,10 milliards de dollars pour le premier trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 9,75 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, la société a réalisé un bénéfice de 67 cents par action pour le trimestre, contre des estimations de 61 cents par action.