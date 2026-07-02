Micron et Intel ont boosté notre performance : +35% sur le trimestre écoulé

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Le 2 juillet 2026

Le bilan boursier du deuxième trimestre 2026 a fait la une de tous les journaux boursiers. Avec une hausse de 21% sur les trois derniers mois écoulés, l'indice Nasdaq Composite a enregistré sa meilleure performance depuis la crise du Covid. Une performance époustouflante, alors que la guerre faisait rage au Moyen-Orient. Avec une progression de 35% sur la même période, notre portefeuille de valeurs US a fait encore mieux. Depuis le début de l'année, notre score ressort même à +43,8%. Cette performance, nous la devons au maintien d'une stratégie d'investissement résolument orientée vers les valeurs technologiques, en dépit des inquiétudes suscitées par des niveaux de valorisation élevés et les doutes qui se sont emparés du marché sur la viabilité du modèle de croissance de la tech américaine portée par l'émergence de l'IA.

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A peu près à la même époque l'an dernier, nous titrions notre chronique mensuelle consacrée aux valeurs US « jamais à Wall Street sans Nvidia ». Aujourd'hui nous aurions pu intituler celle-ci : merci Micron Technology ! Le leader mondial des semi-conducteurs destinés à la mémoire et au stockage des données figure dans notre portefeuille, avec un gain moyen faramineux de plus de 1600% depuis notre premier achat le 23 janvier 2023. Il faut bien comprendre qu'une telle progression correspond à 17 fois la mise. En effet, aux 100% de hausse de la mise initiale s'ajoute une multiplication par 16 du capital de départ. Ce genre de performance ne se réalise probablement qu'une seule fois tous les cent ans !

Aujourd'hui nous ne détenons plus que 10 actions Micron Technology en portefeuille. C'est peu, mais nous en avons vendu 30 le 5 juin et 60 autres le 20 janvier, de sorte que cette valeur a longtemps été la principale position du portefeuille. Sans doute aurions-nous mieux fait de prendre nos profits plus tard – ou de ne pas les prendre du tout - mais les plus-values sont faites pour être concrétisées un jour ou l'autre, sans quoi elles ne restent que virtuelles. L'heure n'est donc pas aux regrets. Notre tableau de chasse est satisfaisant et le « money management » participe à la bonne gestion d'un portefeuille.

Comment expliquer que Micron, qui n'a rien d'une start-up, soit parvenue à une telle performance ? Cette société, qui fabrique des composants électroniques depuis 1978, a eu la bonne idée d'orienter la production de ses puces vers les systèmes HBM (High Bandwidth Memory) constitués d'une forte concentration de mémoire DRAM nécessaires au traitement des données issues des processeurs graphiques à grande vitesse, notamment ceux fabriqués par Nvidia. Les besoins en matière de stockage ont littéralement explosé avec l'arrivée de l'IA. Les prix se sont envolés en raison de craintes de pénuries, notamment aux Etats-Unis où Micron est le seul grand producteur « national » de ce type de mémoire. Deux concurrents coréens sont sur les rangs, mais le contexte géopolitique actuel continue de jouer en faveur des fabricants américains largement privilégiés par les opérateurs locaux. Résultat, la capitalisation boursière du groupe dépasse aujourd'hui les 1000 milliards de dollars. Micron Technology a récemment fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel multiplié par quatre sur un an et a publié un résultat net effarant de 28,24 milliards de dollars sur les trois derniers mois. La marge brute ressort à 84,9%, un niveau supérieur à celle de Nvidia.

Le graphique ci-joint des principales valeurs du portefeuille ayant contribué à notre performance montre très bien l'ascension spectaculaire de l'action Micron Technology au cours de ces douze derniers mois. Le deuxième contributeur est Intel qui a connu un parcours non moins spectaculaire avec une hausse de plus de 500% depuis l'entrée de la valeur en portefeuille en avril 2025. Le pari était audacieux parce que le leader historique des composants électroniques était alors en grande difficulté et voué à la découpe. Le redressement s'est opéré grâce à la mise en place d'un plan drastique d'économies de coûts et surtout grâce l'explosion de la demande de processeurs classiques CPU développés pour les data centers spécialisés dans l'IA.

Toutes nos initiatives n'ont cependant pas été couronnées de succès, loin de là. Notre achat récent de 60 actions du fabricant de semi-conducteurs NXP Semiconductors qui se trouve être à ce jour notre première position n'a pas donné les résultats escomptés (-5% de la valeur depuis son entrée en portefeuille). Le groupe communiquera ses résultats du deuxième trimestre le 28 juillet, nous conservons la position dans la perspective d'une publication qui a de fortes chances de se révéler meilleure qu'attendue. NXP Semiconductors tire l'essentiel de son activité du marché automobile et de l'industriel. Après avoir énormément déstocké, les acteurs de ces deux filières ont fortement augmenté leurs commandes auprès des fournisseurs de composants électroniques.

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Grosse déception aussi sur SpaceX en forte chute depuis notre achat du 16 juin. Nous avons heureusement limité notre achat à 50 actions. Il faut bien reconnaître que nous ne disposons que d'une très faible visibilité sur la valeur, mais il nous est apparu nécessaire de participer à l'aventure. L'investissement boursier n'est pas qu'une affaire de chiffres ! La conquête de l'espace ne fait que commencer. SpaceX, leader mondial des lanceurs spatiaux, est promis à un bel avenir. Sa filiale Starlink, spécialisée dans l'accès à internet via l'espace, dispose aussi d'un énorme potentiel de croissance, notamment dans les pays émergents et sur les applications professionnelles à forte valeur ajoutée. Ses projets de data centers placés en orbite pourraient apporter une réponse efficace et économique en énergie aux problèmes liés aux besoins de stockage des énormes volumes de données générées par l'IA. Nous conservons également la valeur. Avec un repli de plus de 20%, celle-ci est certes mal engagée, mais l'entrée prochaine de la valeur dans l'indice Nasdaq 100 pourrait changer la donne.

Quelle stratégie pour le mois de juillet ? Les prises de bénéfices auxquelles nous avons procédé ces dernières semaines nous ont permis d'éviter une partie de la baisse des valeurs cotées sur le Nasdaq intervenue courant juin, mais nous n'avons pas pleinement profité du rebond qui a suivi au cours des toutes dernières séances. Nous sommes conscients du caractère très offensif de nos prises de positions essentiellement concentrées autour de la tech, mais nous préférons rester investi sur ce secteur porté par une dynamique forte reposant avant tout sur l'innovation. La tech américaine continue d'attirer d'importantes masses de capitaux, surtout après la correction récente. Nous avons coupé l'intégralité de la position prise sur le géant parapétrolier Baker Hughes, en raison du très net recul du prix du pétrole intervenu depuis la signature d'un projet d'arrêt des hostilités au Moyen-Orient. Nous avons utilisé les liquidités dégagées pour initier une position sur Palo Alto Networks qui a relevé ses prévisions de profits pour l'année en cours. Le géant californien de la cybersécurité a revu à la hausse ses estimations de croissance de l'activité et de profits pour l'année en cours, en raison de la forte demande de protection des données liées au développement de l'IA.

Bonne lecture et bel été à tous. Rendez-vous pour un prochain point mensuel fin août.

Roland Laskine