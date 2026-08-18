Michelin recule, AlphaValue reste à réduire

Michelin cède du terrain à la Bourse de Paris (-1,62%, à 34,01 euros) et pourrait enchaîner un troisième repli consécutif. Dans une note, AlphaValue salue la création d'une nouvelle division destinée à réduire l'exposition au marché cyclique des pneumatiques.

La société indépendante de recherche financière explique que depuis janvier 2024, le titre a progressé d'environ 20%, ce qui est moins bien que le Stoxx 600, conforme à la performance de la concurrence et mieux que le reste du secteur automobile.

L'année 2025 du pneumaticien a été compliquée, notamment après le lancement d'un avertissement sur résultats lié à la chute de la demande en Amérique du Nord. Cette faiblesse a été également accentuée par des vents contraires sur les devises, les droits de douane et un marché agricole morose. L'un des rares points positifs sur cette période a été l'annonce de la création d'une nouvelle division : Polymer Composite Solutions.

Une nouvelle division

La création de cette entité, promise de longue date, doit permettre au groupe clermontois de diluer son exposition au marché cyclique des pneumatiques et de valoriser son expertise des matériaux.

Elle a vu le jour notamment grâce aux acquisitions de Cooley, Flexitallic et Tex Tech. Ses activité vont de l'étanchéité industrielle et des tissus enduits au matériaux de haute performance pour l'aéronautique, incluant la protection thermique et les textiles pare-feu pour avions. AlphaValue signale que les activités acquises ont une rentabilité supérieure à celle du groupe, et leur intégration devrait donc en toute logique améliorer la marge moyenne du géant français.

Les analystes soulignent que pour l'instant la limite de ce segment est sa taille. Avec 728 millions de chiffre d'affaires au premier semestre, soit environ 6% du groupe, il est encore trop modeste pour faire basculer les résultats ou la cyclicité du groupe, malgré des marges attrayantes. Toutefois, la division Polymer Composite Solutions a affiché une croissance de 14% sur les six premiers mois de l'exercice 2026, par rapport à la même période un an plus tôt.

Une société qui reste cyclique

AlphaValue rappelle que Michelin reste un fabricant de pneumatiques haut de gamme fondamentalement cyclique. Sur l'exercice 2025, les volumes ont chuté de 4,7%, et plus de 80% de cette baisse provient de la première monte, principalement sur les poids lourds, la faiblesse du secteur agricole en Amérique du Nord ayant également pesé.

Les analystes estiment toutefois que le point bas semble désormais derrière le groupe. La direction a signalé un point de retournement sur le marchés des poids lourds en Amérique du Nord au deuxième trimestre, avec un retour de la croissance en juin. Elle anticipe un redressement plus marqué au second semestre emmené par la première monte.

La société de recherche financière indique également que la restructuration des capacités de production de Michelin au cours des deux dernières années a été importante. Elle estime que le groupe clermontois est bien positionné sur le plan stratégique, notamment sur le haut de gamme, ce qui est un atout majeur, lui offrant une protection contre les concurrents asiatiques à bas prix.

Malgré ces éléments positifs, les analystes ont confirmé leur recommandation à réduire sur le titre, avec une cible de cours à six mois fixée à 32,20 euros.