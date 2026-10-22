Meta conclut un accord pour que Zuckerberg reste en Californie, suite aux inquiétudes liées à l'impôt sur la fortune

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Carlos Méndez

Meta Platforms META.O a conclu un accord avec Mark Zuckerberg afin de le retenir en Californie, après que le directeur général eut averti qu’il envisageait de quitter l’État où se trouve le siège social de l’entreprise si les électeurs adoptaient, le mois prochain, une proposition d’impôt sur la fortune.

Aux termes de cet accord, M. Zuckerberg recevra des actions sans droit de vote qu’il pourra vendre afin de couvrir, le cas échéant, une facture fiscale de plusieurs milliards de dollars si la proposition est approuvée, en échange de son engagement à rester résident de Californie – ou de tout autre État où Meta maintiendra son siège social – pendant huit ans, a indiqué Meta mercredi.

Zuckerberg, sixième fortune mondiale selon Forbes, a fait savoir à Meta qu’il envisageait de transférer sa résidence principale hors de Californie, car la Proposition 40, une mesure soumise au vote populaire surnommée « l’impôt sur la fortune californien », pourrait l’exposer à une dette fiscale colossale, le contraignant potentiellement à vendre des actions avec droit de vote pour la régler.

La Proposition 40, qui demande aux Californiens s’ils souhaitent imposer un impôt ponctuel de 5 % aux milliardaires de l’État, est loin d’être assurée d’être adoptée, selon les analystes politiques. L’État compte pas moins de 250 milliardaires dont la fortune cumulée s’élève à plus de 2.000 milliards de dollars.

Mark Zuckerberg, dont la fortune s’élève à environ 240 milliards de dollars, peut vendre immédiatement 20 % des actions de classe C qu’il recevra, ce qui représente 10 % de sa participation économique totale dans l’entreprise, ce qui lui permettrait de s’acquitter d’une éventuelle dette fiscale sans perdre le contrôle des droits de vote.

L’entreprise a déclaré mercredi qu’elle émettrait en janvier 2027 une nouvelle catégorie d’actions ordinaires de classe C sans droit de vote, ce qui se traduirait en pratique par une division par deux, afin de financer des acquisitions et de retenir les meilleurs talents tout en préservant le contrôle de Zuckerberg.

Les prévisions à long terme de Meta, telles que décrites dans le dossier, indiquaient que la société aurait besoin de lever « des centaines de milliards de dollars » sur plusieurs années, dès l’automne 2026, car elle prévoit d’avoir besoin de capitaux pour financer son plan de croissance lié à l’IA.

La société mère de Facebook et d’Instagram a déclaré qu’un comité spécial de son conseil d’administration avait conclu qu’il était « d’une importance cruciale » que Mark Zuckerberg conserve un rôle de direction et continue à diriger l’entreprise depuis son siège social en Californie, en particulier dans le contexte de ce qu’elle a qualifié de « défis et de concurrence sans précédent dans notre secteur », induits par l’IA.