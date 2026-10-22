Meta: Émission de nouvelles actions, prévisions supérieures aux attentes au T4

Illustration représentant le logo de Meta imprimé en 3D

Meta a dit mercredi prévoir pour le trimestre actuel un ‌chiffre d'affaires supérieur aux attentes et a annoncé son intention d'émettre de nouvelles actions sans droit de vote, une mesure qui devrait ​contribuer à financer son expansion coûteuse dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA).

Le géant technologique a également relevé le bas de la fourchette de ses prévisions de dépenses cette année.

Dans les échanges boursiers d'après-clôture, le titre du groupe dirigé par Mark Zuckerberg progressait de plus ​de 4%.

Meta a investi massivement dans les puces de pointe et les centres de données afin de concurrencer davantage OpenAI et Anthropic, ce qui a allégé son flux de ​trésorerie disponible, historiquement solide.

La maison-mère des réseaux sociaux Facebook et Instagram ⁠émettra en janvier prochain une nouvelle catégorie d'actions ordinaires de classe C sans droit de vote, ce qui se ‌traduira concrètement par un fractionnement de deux pour un, afin de financer des acquisitions et de conserver les talents tout en préservant le contrôle de Mark Zuckerberg, dans un contexte de course à l'IA qui ​s'intensifie dans la Silicon Valley.

Pour l'année 2026, Meta ‌dit désormais anticiper des dépenses d'investissement comprises entre 135 milliards et 145 milliards de dollars, ⁠contre une fourchette de 130 milliards à 145 milliards de dollars auparavant.

Le groupe prévoit au quatrième trimestre un chiffre d'affaires compris entre 73 milliards et 76 milliards de dollars, alors que les analystes anticipaient en moyenne un montant de 73,73 milliards de dollars.

Au troisième ⁠trimestre, il a publié un ‌chiffre d'affaires de 64,60 milliards de dollars, battant le consensus qui ressortait à 63,37 milliards de dollars selon ⁠des données LSEG.

Meta a enregistré sur la période juillet-septembre un déficit de flux de trésorerie disponible de 2,12 milliards de dollars, ‌contre un flux de trésorerie disponible positif de 10,63 milliards de dollars un an plus tôt.

"Nos investissements portent leurs ⁠fruits, notre cœur de métier est solide et nous constatons une dynamique positive à tous ⁠les niveaux", a déclaré Mark ‌Zuckerberg dans un communiqué.

Le succès rapide de son agent IA destiné au grand public, Muse, et le lancement d’une nouvelle gamme compétitive ​de modèles d’IA ont aidé Meta à justifier ces dépenses auprès des ‌investisseurs, même si certaines entreprises restreignent l'accès de Muse à leurs sites pour des raisons de sécurité.

Par ailleurs, les procédures judiciaires à l'encontre du groupe se ​multiplient. Meta communiquait ses résultats après qu'un juge du Nouveau-Mexique lui a ordonné plus tôt dans la journée de verser 25 milliards de dollars de pénalités pour avoir induit en erreur des utilisateurs de Facebook à propos de la protection de leurs ⁠données privées.

En août dernier, Meta a conclu un accord à l'amiable dans le cadre duquel il est convenu de verser quelque 18 milliards de dollars sur une période de dix ans et de restreindre l'utilisation de ses réseaux sociaux par les adolescents à la suite d'une plainte déposée par la plupart des Etats américains.

Le bénéfice dilué par action de Meta s'est établi au troisième trimestre à 3,83 dollars au cours du trimestre, un montant qui aurait atteint 7,40 dollars sans une charge de 9,89 milliards de dollars ​liée à cet accord.

(Jaspreet Singh à Bangalore)