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Apple mettra en vente vendredi un nombre limité d'iPhone Duo dans ses magasins
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 16:40

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Apporte des précisions et des détails sur la disponibilité de l'iPhone Duo)

par Stephen Nellis

Apple AAPL.O a annoncé mercredi qu'il mettrait à disposition un nombre “limité” d'exemplaires de son iPhone Duo pliable pour les clients se rendant en magasin lors du lancement de l'appareil vendredi, après que les premières commandes en ligne se sont épuisées en quelques minutes, repoussant les délais de livraison à janvier pour certains clients.

Apple a annoncé son premier téléphone pliable en septembre, et les analystes s’attendent à ce qu’il domine rapidement un segment de niche où des concurrents tels que Samsung Electronics et Huawei Technologies commercialisent depuis des années des produits haut de gamme.

Mais l’iPhone Duo est également un produit plus complexe que les iPhones classiques de type “barre de chocolat”, doté d’une charnière très ajustée dont les analystes estiment qu’il faudra du temps à Apple pour apprendre à la fabriquer en grande série.

“Vendredi matin, nos équipes se réjouissent d’accueillir les clients dans les Apple Store afin qu’ils puissent découvrir par eux-mêmes l’iPhone Duo et l’incroyable gamme d’iPhone,” a déclaré Apple dans un communiqué. “Les Apple Store disposeront d’un stock limité d’iPhone Duo pour les clients se présentant sans rendez-vous, et nous mettons tout en œuvre pour que ce nouveau produit révolutionnaire parvienne entre les mains des clients aussi rapidement que possible.”

La disponibilité des appareils en magasin variera selon les pays, a précisé Apple. Le retrait des commandes en ligne et l’achat en magasin en quantité limitée seront possibles aux États-Unis, en Australie, au Canada, au Mexique ainsi que dans une grande partie du Royaume-Uni et de l’Europe.

Mais dans d’autres régions, les iPhone Duo ne seront disponibles que pour les clients qui les ont déjà achetés en ligne. Il s’agit notamment de la Chine continentale, de la France, de Hong Kong, de l’Inde, du Japon, de la Malaisie, de la Corée du Sud, de Taïwan, de la Thaïlande et des Émirats arabes unis, a précisé Apple.

Sur l’île de Macao, placée sous administration chinoise, l’iPhone Duo ne sera disponible qu’en magasin pour les clients se présentant sans rendez-vous, avec un stock limité, a précisé Apple.

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