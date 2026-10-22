Etats-Unis: Meta condamné à verser $25 mds pour manquements à la protection de données lors de la présidentielle 2016

Illustration représentant le logo de Meta et un clavier
Un tribunal du Nouveau-Mexique a ordonné mercredi à Meta de verser 25 milliards de dollars de pénalités pour manquements à la protection de la vie privée, après qu'un jury a déclaré coupable en septembre le géant technologique d'avoir induit en erreur les consommateurs à propos de leurs données.
Cette affaire est née d'accusations selon lesquelles une firme de conseil politique impliquée dans la campagne de Donald Trump pour l'élection présidentielle américaine de 2016 a obtenu les données de millions d'utilisateurs de Facebook, propriété de Meta, sans leur accord.
Un porte-parole de Meta n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.
Le procureur général du Nouveau-Mexique avait engagé en 2021 une procédure judiciaire contre Meta à la suite de révélations selon lesquelles la firme britannique Cambridge Analytica avait récolté les données personnelles de quelque 87 millions d'utilisateurs de Facebook via des applications tierces.
Meta a été accusé par le Nouveau-Mexique d'avoir menti aux utilisateurs de Facebook dans cet Etat à propos de l'accès à leurs données personnelles ainsi que de la lutte contre les discours haineux et la désinformation sur la plateforme.
D'après la plainte, le groupe dirigé par Mark Zuckerberg savait que de tierces parties avaient un vaste accès aux données personnelles des utilisateurs et tolérait également les contenus haineux ou nocifs lorsque cela profitait aux revenus du groupe.
Le 25 septembre, un jury a déclaré que Meta a enfreint les lois de protection des consommateurs du Nouveau-Mexique plus de 43 millions de fois, sur la base du nombre d'utilisateurs de Facebook dans l'Etat.
(Diana Novak Jones; version française Nicolas Delame et Jean Terzian)
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