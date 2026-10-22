Etats-Unis: Meta condamné à verser $25 mds pour manquements à la protection de données lors de la présidentielle 2016

Illustration représentant le logo de Meta et un clavier

Un tribunal du Nouveau-Mexique ‌a ordonné mercredi à Meta de verser 25 milliards de dollars ​de pénalités pour manquements à la protection de la vie privée, après qu'un jury a déclaré coupable en septembre le géant technologique ​d'avoir induit en erreur les consommateurs à propos de leurs données.

Cette affaire est née ​d'accusations selon lesquelles une firme de ⁠conseil politique impliquée dans la campagne de Donald Trump pour ‌l'élection présidentielle américaine de 2016 a obtenu les données de millions d'utilisateurs de Facebook, propriété de Meta, sans ​leur accord.

Un porte-parole de ‌Meta n'a pas répondu dans l'immédiat à une ⁠demande de commentaire.

Le procureur général du Nouveau-Mexique avait engagé en 2021 une procédure judiciaire contre Meta à la suite de révélations selon ⁠lesquelles la firme ‌britannique Cambridge Analytica avait récolté les données personnelles de ⁠quelque 87 millions d'utilisateurs de Facebook via des applications tierces.

Meta ‌a été accusé par le Nouveau-Mexique d'avoir menti aux ⁠utilisateurs de Facebook dans cet Etat à propos ⁠de l'accès à ‌leurs données personnelles ainsi que de la lutte contre les discours ​haineux et la désinformation sur la ‌plateforme.

D'après la plainte, le groupe dirigé par Mark Zuckerberg savait que de tierces parties ​avaient un vaste accès aux données personnelles des utilisateurs et tolérait également les contenus haineux ou nocifs lorsque cela ⁠profitait aux revenus du groupe.

Le 25 septembre, un jury a déclaré que Meta a enfreint les lois de protection des consommateurs du Nouveau-Mexique plus de 43 millions de fois, sur la base du nombre d'utilisateurs de Facebook dans l'Etat.

(Diana Novak Jones; version française Nicolas ​Delame et Jean Terzian)