Wall Street grimpe, aidée par l'appétit pour l'IA

Un panneau indiquant « Wall Street » est visible devant la Bourse de New York (NYSE), à New York.
par Sinéad Carew et Purvi Agarwal
La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, après la publication des résultats trimestriels de SpaceX et de Super Micro Computer, qui ont redynamisé l'appétit des investisseurs pour les titres liés à l'intelligence artificielle (IA), au lendemain de pertes enregistrées par le secteur technologique.
L'indice Dow Jones a gagné 0,69%, ou 360,21 points, à 52.856,09 points.
Le S&P-500, plus large, a pris 44,60 points, soit 0,58%, à 7.757,17 points.
Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 278,04 points (1,05%) à 26.702,86 points.
Après la publication mardi soir de ses résultats du troisième trimestre, SpaceX a pris 7,8% pour avoir communiqué son premier bénéfice en tant qu'entreprise publique. Son propriétaire, Elon Musk, a déclaré mercredi qu'une fusion avec l'une de ses autres firmes, le constructeur automobile Tesla, serait une "bonne idée".
Pour sa part, Super Micro a réalisé l'une des meilleures performances du jour sur le S&P-500, bondissant de 9,6%, après avoir dit prévoir un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux attentes pour le trimestre actuel, citant une demande solide pour l'IA.
Cela a profité à d'autres titres du secteur et semblé apaiser les craintes des investisseurs à propos des dépenses massives dans les infrastructures d'IA et de la pérennité de ces investissements.
La "tech" avait enregistré la semaine dernière un repli provoqué par un retrait des valeurs liées à l'IA au profit de secteurs plus défensifs.
Les résultats communiqués par SpaceX "repoussent en partie les craintes des investisseurs" à propos de l'IA, a commenté Angelo Kourkafas, stratégiste senior chez Edward Jones. Il a toutefois ajouté que cela "ne répondra pas à toutes les questions sur les retours sur investissement pour l'IA, mais c'est un bon début".
Meta et Tesla publiaient après la clôture leurs résultats trimestriels, très attendus.
Parmi les secteurs majeurs du S&P-500, les technologies de l'information ont connu mercredi la plus forte hausse, prenant 1,6%.
A l'inverse, les services de communication ont décliné de 1,3%, en raison des pertes d'AT&T, qui a pourtant communiqué des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, et de Netflix qui a cédé 5,3% après avoir dit anticiper un bénéfice au quatrième trimestre inférieur au consensus.
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(version française Jean Terzian)
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