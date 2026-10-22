Un panneau indiquant « Wall Street » est visible devant la Bourse de New York (NYSE), à New York.

par Sinéad Carew et Purvi Agarwal

La Bourse ‌de New York a fini en hausse mercredi, après la publication des résultats trimestriels de SpaceX et ​de Super Micro Computer, qui ont redynamisé l'appétit des investisseurs pour les titres liés à l'intelligence artificielle (IA), au lendemain de pertes enregistrées par le secteur technologique.

L'indice Dow Jones a gagné 0,69%, ou 360,21 points, ​à 52.856,09 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 44,60 points, soit 0,58%, à 7.757,17 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté ​de 278,04 points (1,05%) à 26.702,86 points.

Après la publication mardi ⁠soir de ses résultats du troisième trimestre, SpaceX a pris 7,8% pour avoir communiqué son ‌premier bénéfice en tant qu'entreprise publique. Son propriétaire, Elon Musk, a déclaré mercredi qu'une fusion avec l'une de ses autres firmes, le constructeur automobile Tesla, serait une "bonne ​idée".

Pour sa part, Super Micro a ‌réalisé l'une des meilleures performances du jour sur le S&P-500, bondissant de ⁠9,6%, après avoir dit prévoir un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux attentes pour le trimestre actuel, citant une demande solide pour l'IA.

Cela a profité à d'autres titres du secteur et semblé ⁠apaiser les craintes des ‌investisseurs à propos des dépenses massives dans les infrastructures d'IA et de la pérennité ⁠de ces investissements.

La "tech" avait enregistré la semaine dernière un repli provoqué par un retrait des valeurs ‌liées à l'IA au profit de secteurs plus défensifs.

Les résultats communiqués par SpaceX "repoussent en ⁠partie les craintes des investisseurs" à propos de l'IA, a commenté Angelo ⁠Kourkafas, stratégiste senior chez Edward ‌Jones. Il a toutefois ajouté que cela "ne répondra pas à toutes les questions sur les retours sur ​investissement pour l'IA, mais c'est un bon début".

Meta ‌et Tesla publiaient après la clôture leurs résultats trimestriels, très attendus.

Parmi les secteurs majeurs du S&P-500, les technologies de l'information ont ​connu mercredi la plus forte hausse, prenant 1,6%.

A l'inverse, les services de communication ont décliné de 1,3%, en raison des pertes d'AT&T, qui a pourtant communiqué des résultats trimestriels supérieurs aux ⁠attentes, et de Netflix qui a cédé 5,3% après avoir dit anticiper un bénéfice au quatrième trimestre inférieur au consensus.

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(version française Jean Terzian)