Merck accorde une licence pour un comprimé expérimental contre le VIH à des fabricants de génériques dans 129 pays

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles sur les cas de VIH au paragraphe 4; ajout de codes médias pour une diffusion plus large) par Christy Santhosh

Merck MRK.N a annoncé vendredi avoir signé sept accords de licence volontaires avec des fabricants de médicaments génériques afin de produire et de commercialiser des versions moins coûteuses de son comprimé expérimental contre le VIH, à prise orale mensuelle, dans 129 pays à faibles revenus et à revenus intermédiaires inférieurs.

Ce médicament, l’alimatravir, en est actuellement au stade avancé de développement. Merck a indiqué qu’elle investissait dès à présent dans ses capacités de production tandis que les essais se poursuivent.

Voici quelques détails:

* Merck a précisé que ces accords ont été conclus avec trois fabricants d’Afrique subsaharienne – Aspen Pharmacare APNJ.J , Quality Chemical Industries et UCL – ainsi qu’avec quatre entreprises indiennes, à savoir Aurobindo, Cipla, Emcure et Viatris.

* Ces accords, conclus sans redevance, couvrent à la fois les secteurs public et privé et permettront l’approvisionnement en alimatravir générique dans ces 129 pays qui représentent une grande majorité des nouveaux cas de VIH diagnostiqués dans le monde, a précisé le laboratoire pharmaceutique.

* “C’est la première fois que des fabricants d’Afrique subsaharienne sont inclus dans les licences dès le début”, a déclaré Gregg Szabo, directeur de la division mondiale des vaccins et des maladies infectieuses de Merck.

* Merck poursuit actuellement le recrutement de patients pour tester l’alimatravir, qui devrait offrir une protection d’un mois contre le VIH-1, effective dès la première heure suivant l’administration.

* “Nous n'aurons probablement pas de résultats d'essais avant le second semestre de l'année prochaine, mais cela laissera le temps aux titulaires de licences génériques de commencer à travailler à l'augmentation de leur production”, a déclaré Paul Schaper, responsable des politiques publiques pharmaceutiques mondiales chez Merck.

* En 2024, Gilead Sciences GILD.O a accordé des licences libres de redevances à six fabricants de médicaments génériques pour qu’ils puissent produire et commercialiser des versions génériques moins chères de son médicament de prévention du VIH, le lenacapavir, dans 120 pays à faibles revenus et à revenus intermédiaires inférieurs.

* L’Organisation mondiale de la santé a exhorté les gouvernements et les laboratoires pharmaceutiques à améliorer l’accès à des médicaments anti-VIH abordables, notamment par le biais de licences volontaires et d’une concurrence accrue des génériques.

* Selon les données de l’ONUSIDA,environ 40,9 millions de personnes vivaient avec le VIH dans le monde en 2025, l’Afrique subsaharienne représentant plus de la moitié de l’ensemble des personnes vivant avec le VIH à l’échelle mondiale .