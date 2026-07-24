 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Batteries: l'allemand Varta dépose le bilan après la perte de son client principal Apple
information fournie par Boursorama avec AFP 24/07/2026 à 15:16
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Le fabricant allemand de piles et de batteries Varta a déposé le bilan auprès du tribunal de Stuttgart, a indiqué vendredi une porte-parole à l'AFP, l'entreprise endettée ayant été assommée par la perte récente d'Apple comme client principal.

( AFP / CHRISTOF STACHE )

( AFP / CHRISTOF STACHE )

Une demande d'insolvabilité pour quatre sociétés du groupe a été déposée auprès du tribunal et est en cours d'examen, a indiqué cette porte-parole, confirmant l'information circulant dans plusieurs médias allemands.

Plus de détails sur la procédure et sur l'identité des sociétés n'ont pas été communiqués.

L'entreprise basée à Ellwangen (ouest), réputée pour ses piles pour le grand public, souffre depuis plusieurs années des prix élevés des matières premières et de l'énergie, des problèmes d'approvisionnement en composants électroniques, de la concurrence asiatique et de la demande en berne.

Le groupe, qui emploie plus de 4.000 personnes dans le monde, a par ailleurs perdu au printemps son principal client, le géant américain Apple, qui prévoit à l'avenir de le remplacer par des fabricants chinois pour ses écouteurs AirPods.

L'usine concernée, située à Nördlingen en Bavière et qui compte 350 salariés, doit fermer en octobre.

Les créanciers de Varta ont exigé mercredi de l'entreprise le remboursement de leurs prêts, provoquant son insolvabilité.

Selon la presse allemande, les principaux bailleurs de fonds de Varta sont la Deutsche Bank ainsi que trois fonds d’investissement londoniens : Blantyre, RBC Bluebay et Whitebox.

Depuis une importante restructuration en 2024, Varta appartient au constructeur automobile Porsche et à l’homme d’affaires autrichien Michael Tojner.

Ce dernier a déclaré jeudi dans la presse régionale vouloir poursuivre certaines activités du fabricant de batteries.

"Cela sera toutefois lié à une nouvelle procédure de restructuration et à des coupes sévères", a-t-il indiqué.

Selon le journal économique allemand Wirtschaftswoche, le groupe suisse Allswiss s'était positionné en juin pour sauver le groupe de la faillite. Mais l'offre présentée n'est pour l'instant pas contraignante et assortie de nombreuses conditions, indique le journal.

Apple

6 commentaires

  • 24 juillet 20:55

    L'ennemi on le connait, l'ami seul peut vous trahir. Depuis les années 70, alors que la France dominait gentiment la RFA (le couple Giscard / Schmidt), l'Allemagne n'a eu de cesse de nous affaiblir - avec l'aide des US - pour prendre sa revanche. Il faut dire que le coq gaulois est facile à tromper par orgueil, et dans ce rôle Macron est prêt à mutualiser EDF, notre nucléaire civil et militaire, notre siège au Conseil de Sécurité, etc etc ...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump pendant le gala de la presse à Washington, le 24 juillet 2026 ( AFP / Mandel NGAN )
    Trump charge les journalistes pour son retour au gala de la presse
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:51 

    Donald Trump a multiplié les attaques frontales vendredi soir pour son retour au grand gala de la presse de Washington, réorganisé sous sécurité renforcée trois mois après une tentative d'assassinat qui avait provoqué son évacuation dans le chaos. Dans son style ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Trump envisage des bombardements plus larges sur l'Iran
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:10 

    Donald Trump a déclaré vendredi qu'il envisageait des bombardements encore plus importants sur l'Iran, au moment où le conflit s'élargit dans la région avec désormais des frappes saoudiennes sur les rebelles houthis au Yémen. Des médias américains ont fait état ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles Houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Les Houthis revendiquent une frappe en Arabie saoudite après des attaques de Ryad
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:05 

    Les rebelles houthis du Yémen ont revendiqué samedi une attaque de missile dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite, après des frappes de Ryad contre une ville portuaire sous leur contrôle. Ces insurgés pro-Iran ont pris pour cible des navires circulant en mer Rouge ... Lire la suite

  • Un partisan du "Parti du peuple des cafards"(CJP) brandit une pancarte à Connaught Place, à New Delhi, le 24 juillet 2026 ( AFP / Sajjad HUSSAIN )
    Inde: la fronde des étudiants se moque des coupures d'internet
    information fournie par AFP 25.07.2026 05:50 

    Pas d'internet ? Et alors... Dans les rues de la capitale indienne New Delhi où ils exigent depuis six jours la démission du ministre de l'Education, les étudiants indiens assurent n'avoir que faire des coupures d'internet ordonnées par le gouvernement. "Plein ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank