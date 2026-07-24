Batteries: l'allemand Varta dépose le bilan après la perte de son client principal Apple

Le fabricant allemand de piles et de batteries Varta a déposé le bilan auprès du tribunal de Stuttgart, a indiqué vendredi une porte-parole à l'AFP, l'entreprise endettée ayant été assommée par la perte récente d'Apple comme client principal.

( AFP / CHRISTOF STACHE )

Une demande d'insolvabilité pour quatre sociétés du groupe a été déposée auprès du tribunal et est en cours d'examen, a indiqué cette porte-parole, confirmant l'information circulant dans plusieurs médias allemands.

Plus de détails sur la procédure et sur l'identité des sociétés n'ont pas été communiqués.

L'entreprise basée à Ellwangen (ouest), réputée pour ses piles pour le grand public, souffre depuis plusieurs années des prix élevés des matières premières et de l'énergie, des problèmes d'approvisionnement en composants électroniques, de la concurrence asiatique et de la demande en berne.

Le groupe, qui emploie plus de 4.000 personnes dans le monde, a par ailleurs perdu au printemps son principal client, le géant américain Apple, qui prévoit à l'avenir de le remplacer par des fabricants chinois pour ses écouteurs AirPods.

L'usine concernée, située à Nördlingen en Bavière et qui compte 350 salariés, doit fermer en octobre.

Les créanciers de Varta ont exigé mercredi de l'entreprise le remboursement de leurs prêts, provoquant son insolvabilité.

Selon la presse allemande, les principaux bailleurs de fonds de Varta sont la Deutsche Bank ainsi que trois fonds d’investissement londoniens : Blantyre, RBC Bluebay et Whitebox.

Depuis une importante restructuration en 2024, Varta appartient au constructeur automobile Porsche et à l’homme d’affaires autrichien Michael Tojner.

Ce dernier a déclaré jeudi dans la presse régionale vouloir poursuivre certaines activités du fabricant de batteries.

"Cela sera toutefois lié à une nouvelle procédure de restructuration et à des coupes sévères", a-t-il indiqué.

Selon le journal économique allemand Wirtschaftswoche, le groupe suisse Allswiss s'était positionné en juin pour sauver le groupe de la faillite. Mais l'offre présentée n'est pour l'instant pas contraignante et assortie de nombreuses conditions, indique le journal.