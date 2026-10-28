Memscap : Une croissance portée par l’ensemble des activités

Publication du T3 2026

Memscap a publié de solides résultats au titre du T3 2026, supérieurs à nos attentes, avec un chiffre d'affaires de 3,3 M€ (+27,1%) et un résultat opérationnel multiplié par 3,3 à 0,5 M€. La marge opérationnelle a atteint ainsi 14,9%, contre 5,7% un an auparavant. Cette progression est d'autant plus encourageante qu'elle intervient dans un environnement de change toujours défavorable. Contrairement au premier semestre, l'amélioration du résultat net (+66,4% à 0,3 M€) repose cette fois sur les performances opérationnelles du groupe.

Sur neuf mois, le chiffre d'affaires a atteint 10,3 M€ (+17,2%), tandis que le résultat opérationnel a progressé de +47,5% à 1,0 M€.

Une croissance soutenue par l’ensemble des activités

L'activité aéronautique, qui représente 70% du chiffre d'affaires trimestriel, a enregistré une progression de +22,8% à 2,3 M€. Cette accélération, après une croissance de +13,6% au T2, est notamment portée par les applications d'avionique. Sur neuf mois, les revenus du segment progressent de +7,9% à 7,2 M€, confirmant la bonne orientation de ce marché historique.

Le médical a poursuivi également sa forte croissance, avec un chiffre d'affaires de 0,5 M€ (+80,1%). Cette performance bénéficie du redressement des ventes sur les applications traditionnelles de mesure invasive de la pression sanguine (IBP), mais également du développement des solutions destinées à la surveillance chirurgicale. Sur neuf mois, la croissance atteint désormais +63,4%, après un exercice 2025 marqué par le ralentissement des commandes de deux clients historiques.

Webinaire investisseurs :

· Marge brute : le management juge le niveau de 44,2% du T3 soutenable aux niveaux d’activité et de mix actuels, sans érosion de prix ; les futurs programmes sont par ailleurs valorisés au-delà de 50% de marge brute (la volumétrie restant le facteur clé).

· Communications optiques : retour à une production optimale visé au T4 2026 après la transition fabless (US è Europe), capacité suffisante pour absorber la montée en charge (~0,4 M€ d’investissement annuel), carnet sécurisé pour la fin d’année et fin des effets de qualification.

Médical : réserve de croissance : derrière les +80% du trimestre, les deux principaux clients du segment (cœur artificiel et solutions implantables, potentiel combiné de 0,7 à 1,5 M€ de CA mensuel) sont aujourd’hui quasi à l’arrêt ; leur retour sur le marché constituerait un relais additionnel non reflété dans les chiffres actuels.

Perspectives & estimations

Memscap confirme une nouvelle fois ses trois principaux moteurs de développement pour 2026 : 1/ la résilience de l’activité Aéronautique, 2/ la montée en puissance du Médical et 3/ le redémarrage attendu des Communications optiques une fois la transition industrielle achevée.

À la suite de cette publication, nous révisons à la hausse nos estimations pour l'exercice 2026. Nous tablons désormais sur un CA de 13,9 M€ (+16% sur un an), contre 13,5 M€ précédemment, soit un relèvement de +2,6%. Nous ajustons également notre prévision d'EBE de +4,1% à 2,5 M€, ainsi que notre estimation de résultat opérationnel de +5,1% à 1,7 M€, contre 1,6 M€ auparavant. Notre prévision de résultat net est également relevée à 1,7 M€, contre 1,6 M€ précédemment.

Recommandation

Suite à ce communiqué, de la révision à la hausse de nos estimations et la l’actualisation de notre échantillon de comparables, nous réitérons notre recommandation à Achat et relevons une nouvelle fois notre objectif de cours à 7,4 € (vs 7,1 € précédemment), soit un upside +47%.