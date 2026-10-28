Usine de production de Stellantis à Poissy, près de Paris

par Gilles Guillaume et Giulio Piovaccari

Stellantis a affiché mercredi ‌sa confiance dans sa capacité à dépasser ses objectifs de réduction de coûts, qui ont contribué à améliorer sa marge ​opérationnelle au troisième trimestre et conforté l'hypothèse d'un redressement prochain du constructeur automobile franco-italo-américain.

L'action du groupe né de la fusion entre PSA et FCA, jusqu'ici à des plus bas historiques après deux ans de grandes difficultés commerciales et opérationnelles, a bondi de ​près de 14% à la Bourse de Milan, les investisseurs voulant voir dans les chiffres du trimestre et les propos qui les ont accompagnés la preuve que la ​stratégie du directeur général Antonio Filosa commence à porter ses ⁠fruits.

"Nous dépasserons les six milliards d'euros de réductions de coûts en rythme annuel d'ici 2028 et au-delà", a dit ‌le directeur financier, Joal Laranjo, au cours d'une téléconférence avec les analystes.

Antonio Filosa a mis sur pied cette année un programme d'efficacité et de réduction de coûts à l'échelle du groupe, nommé "Programme de ​création de valeur", visant six milliards d'euros d'économies ‌d'ici 2028.

"Au quatrième trimestre, le bon travail que nous avons commencé au deuxième trimestre ⁠et continué au troisième multipliera les économies", a ajouté Antonio Filosa.

"C'est le seul soutien évident au redressement de la marge opérationnelle ajustée de Stellantis", écrivent les analystes de Citi dans une note. "Bien que mitigé par le très faible free cash flow, le ⁠bénéfice opérationnel devrait soutenir l'action."

"La ‌principale question reste de savoir comment Stellantis va améliorer à l'avenir la marge en Amérique du Nord ⁠et en Europe. Les produits ne suffiront pas (..) tout se jouera sur les coûts", poursuit Citi.

FREE CASH FLOW POSITIF EN ‌2027

Le constructeur automobile, qui compte aussi pour se redresser sur plusieurs dizaines de lancements de nouveaux produits, sur ⁠une amélioration de sa qualité après plusieurs problèmes de fiabilité ainsi que sur des ⁠partenariats avec des groupes chinois, a ‌réalisé sur les trois mois écoulés un bénéfice opérationnel ajusté de 256 millions d'euros, donnant une marge de 0,7%, contre ​0,2% un an plus tôt.

L'amélioration de la marge opérationnelle est attribuable ‌à toutes les régions du groupe, notamment l'Amérique du Nord (+340 points de base), à l'exception de l'Europe élargie où la guerre des prix fait rage ​et où la marge de Stellantis (-340 points de base), est négative.

Stellantis a également fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 1% à 37,6 milliards d'euros mais d'une perte nette de 453 millions sur la période.

Les analystes attendaient en moyenne ⁠un chiffre d'affaires de 36,47 milliards d'euros et un bénéfice opérationnel ajusté de 191 millions, selon un consensus réalisé par Reuters.

Stellantis a confirmé son objectif d'un free cash flow industriel positif en 2027, après avoir encore brûlé quatre milliards d'euros de cash au troisième trimestre.

Le groupe vise toujours également une hausse de son chiffre d'affaires dans le milieu d'une fourchette à un chiffre et une marge opérationnelle dans le bas d'une fourchette à un chiffre en 2026.

(Reportage Gilles Guillaume et Giulio Piovaccari, édité ​par Benoit Van Overstraeten et Augustin Turpin)