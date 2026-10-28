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Amazon procède à de nouvelles suppressions d'emplois au sein de sa division « appareils », après une vague de lancements de produits
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 16:18

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de précisions sur l'ampleur des réductions dans le premier paragraphe)

par Greg Bensinger

Amazon AMZN.O a supprimé mercredi environ 250 postes au sein de sa division « Appareils et services », après plusieurs semaines de lancements de produits, notamment de nouvelles liseuses Kindle et de nouvelles tablettes.

L'entreprise a confirmé ces suppressions d'emplois à la suite d'une demande de renseignements de Reuters. « Nous avons pris la décision difficile de supprimer un petit nombre de postes », a déclaré un porte-parole sans donner plus de détails.

Ces suppressions n’ont concerné pas plus de 250 postes, a indiqué une source proche du dossier, principalement dans le domaine du développement logiciel.

Ces licenciements permettront à l’entreprise « de fonctionner plus efficacement et de mieux s’aligner sur notre feuille de route produit », a déclaré le porte-parole. Amazon a également annoncé mercredi le lancement d’un nouveau réveil et d’un cadre photo équipés d’Alexa.

Comme le veut la coutume au sein de l’entreprise, des SMS et des e-mails ont été envoyés aux employés tôt mercredi matin. L’un d’entre eux, consulté par Reuters, émanait de Cherie Robinson, vice-présidente des ressources humaines pour la division Appareils et services, indiquant que l’entreprise avait procédé à « un examen approfondi de sa structure », ce qui avait rendu ces suppressions nécessaires.

Au début du mois, Amazon avait supprimé environ 1 000 emplois au sein de sa division principale de vente au détail. L’entreprise publiera ses résultats du troisième trimestre jeudi après la clôture de la Bourse.

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1 commentaire

  • 16:52

    fini l'eldorado ? IA partout

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