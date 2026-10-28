33 grands groupes américains s'opposent désormais à la tokenisation de leurs actions sur OKXICE

La coentreprise dédiée à la tokenisation des actifs financiers récemment annoncée par la plateforme crypto OKX et Intercontinental Exchange, OKXICE, ne semble pas séduire les grandes entreprises américaines. En effet, près de la moitié de celles qui étaient inscrites sur sa liste initiale ont annoncé leur volonté de ne pas y voir figurer leurs actions tokenisées.

Les grands groupes américains rejettent OKXICE

En juillet dernier, la plateforme crypto OKX annonçait son partenariat avec la société mère du New York Stock Exchange, Intercontinental Exchange (ICE), afin de lancer la coentreprise OKXICE dédiée à la mise en place d'une infrastructure commune pour accompagner le développement des produits financiers tokenisés.

Une alliance stratégique qui incluait notamment le lancement d'une plateforme de trading dédiée aux actions tokenisées de grands groupes américains, dont la liste initiale comptait pas moins de 62 membres possibles, dont les géants de la tech Apple, Microsoft, Nvidia et Alphabet, mais également Netflix, JPMorgan, Coca-Cola, et les sociétés crypto Coinbase et Circle.

Une première sélection en apparence prometteuse qui semble toutefois se heurter à certaines réticences de la part des entreprises élues. En effet, tout juste trois mois après l'annonce de ce lancement, 16 sociétés sélectionnées par OKXICE avaient déjà signifié leur objection officielle à la tokenisation de leurs actions sur sa plateforme.

Un mouvement qui semble s'être accéléré depuis, puisque le nombre de ces oppositions formulées implique désormais un total de 33 grands groupes américains, selon les détails mis à jour par OKXICE dans son dernier compte-rendu officiel du 27 octobre.

33 entreprises s'opposent à la tokenisation de leurs actions sur OKXICE

JPMorgan, Coca-Cola et Dell Technologies rejoignent le mouvement

Selon les éléments disponibles, la dernière mise à jour de cette liste ajoute donc les géants américains JPMorgan, Coca-Cola et Dell Technologies aux 30 autres sociétés ayant déjà officiellement formulé une objection à la tokenisation de leurs actions sur la plateforme OKXICE, après IBM, Oracle, Intel et IonQ ce 26 octobre.

Une procédure nécessaire dans le cadre du récent plan réglementaire temporaire « Innovation Exemption » mis en place par la SEC en septembre dernier, afin de permettre à des plateformes on-chain - de type « tokenized securities venue » (TSV) - comme OKXICE de négocier des versions tokenisées d'actions cotées aux États-Unis, sans avoir à attendre l'adoption effective - et toujours en attente - du projet de loi CLARITY Act.

En effet, le dispositif de la SEC permet de tokeniser les actions d'une entreprise sans avoir besoin de son implication directe, sauf si cette dernière s'y oppose formellement. Et, de toute évidence, cette option a désormais été plébiscitée par presque la moitié des émetteurs inscrits sur la liste initiale d'OKXICE.

La seule entreprise à avoir officiellement communiqué sur son opposition à la tokenisation de ses actions sur OKXICE est Applied Optoelectronics, qui a indiqué qu’elle préférait rester prudente car elle ne bénéficiait d'aucun recul sur les conséquences possibles que cela pourrait avoir sur le cours de son action, sa liquidité et sa volatilité.

Une méfiance visiblement comprise par le coprésident d'OKXICE, Andrew Cuomo, qui explique que le cadre d'innovation mis en place par la SEC représente encore « un bac à sable expérimental » que de nombreuses entreprises vont observer avant de décider d'y participer.

Source : OKXICE