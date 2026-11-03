Medincell-Teva relève ses objectifs annuels de ventes d'UZEDY

Le partenaire de Medincell

MEDCL.PA , Teva Pharmaceuticals TEVA.TA , a fait état d'un bond de 96% des ventes nettes d'UZEDY et a relevé ses prévisions annuelles pour ce traitement, a annoncé mardi le le groupe biopharmaceutique français.

Teva Pharmaceuticals vise désormais des ventes annuelles comprises entre 290 et 310 millions de dollars (entre 259,16 millions et 277,03 millions d'euros), contre une prévision précédente de 270 à 290 millions de dollars, d'après un communiqué de Medincell.

Selon les résultats trimestriels de l'entreprise pharmaceutique israélienne, cités par Medincell, Teva a publié des ventes nettes de 85 millions de dollars pour UZEDY, une formulation injectable pour le traitement de la schizophrénie et pour le trouble bipolaire de type I, soit une hausse de 96% sur un an.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)