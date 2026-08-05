Maurel & Prom - Signature d'un SPA pour l'acquisition des actifs de Gran Tierra en Colombie et en Équateur

Établissements Maurel & Prom S.A. (« M&P », le « Groupe ») a le plaisir d'annoncer la signature d'un accord définitif de cession et d'acquisition (« SPA ») avec une filiale intégralement détenue par Gran Tierra Energy Inc. (« Gran Tierra ») en vue de l'acquisition de Gran Tierra Energy CI GmbH (« GTECI »), regroupant l'ensemble des actifs et des opérations de Gran Tierra en Colombie et en Équateur (la « Transaction »).



Cette Transaction constitue une étape majeure dans la stratégie de croissance de M&P. Elle permettra au Groupe de constituer une plateforme pétrolière de taille significative, majoritairement opérée, en Amérique latine, combinant une base de production résiliente et fortement génératrice de trésorerie avec un portefeuille étendu d'opportunités de développement, d'appréciation et d'exploration.