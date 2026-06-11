Maurel & Prom et Mersen dans le SBF 120, exclusion de Elior et Nexity

Euronext a annoncé jeudi l'inclusion de Maurel & Prom MAUP.PA et Mersen CBLP.PA dans l'indice SBF 120 .SBF120 et l'exclusion de Elior ELIOR.PA et Nexity
NEXI.PA .
Il n’y a pas eu de changement de la composition du CAC 40, ajoute l’opérateur boursier dans un communiqué.
Ces changements seront effectifs à compter du lundi 22 juin 2026, précise le communiqué d'Euronext.
(Rédigé par Matthieu Huchet)
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