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Maurel & Prom et Mersen dans le SBF 120, exclusion de Elior et Nexity
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 18:41

Euronext a annoncé jeudi l'inclusion de Maurel & Prom MAUP.PA et Mersen CBLP.PA dans l'indice SBF 120 .SBF120 et l'exclusion de Elior ELIOR.PA et Nexity

NEXI.PA .

Il n’y a pas eu de changement de la composition du CAC 40, ajoute l’opérateur boursier dans un communiqué.

Ces changements seront effectifs à compter du lundi 22 juin 2026, précise le communiqué d'Euronext.

(Rédigé par Matthieu Huchet)

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MAUREL & PROM
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