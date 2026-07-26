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Incendie en Gironde : la "symbolique très forte" des vacanciers sous leur parasol
information fournie par AFP 26/07/2026 à 21:12
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Des vacanciers sont assis sur la plage du Moutchic, à Lacanau, dans le sud-ouest de la France, le 24 juillet 2026, tandis que d'épais nuages de fumée s'élèvent dans le ciel au-dessus d'un incendie de forêt ( AFP / Maximilien LAMY )

Des vacanciers sont assis sur la plage du Moutchic, à Lacanau, dans le sud-ouest de la France, le 24 juillet 2026, tandis que d'épais nuages de fumée s'élèvent dans le ciel au-dessus d'un incendie de forêt ( AFP / Maximilien LAMY )

Des vacanciers sur une plage, à Lacanau, dans le sud-ouest de la France, le 24 juillet 2026, tandis que d'épais nuages de fumée s'élèvent dans le ciel au-dessus d'un incendie de forêt ( AFP / Maximilien LAMY )

Des vacanciers sur une plage, à Lacanau, dans le sud-ouest de la France, le 24 juillet 2026, tandis que d'épais nuages de fumée s'élèvent dans le ciel au-dessus d'un incendie de forêt ( AFP / Maximilien LAMY )

Le parasol orange vif, deux chaises de plage rayées et un couple de vacanciers qui contemple au loin le gigantesque panache de fumée depuis le bord du lac de Lacanau : la série de photos AFP prises durant les incendies en Gironde s'est retrouvée à la Une des principaux journaux et a fait le tour des réseaux sociaux.

Captée le 24 juillet par Maximilien Lamy, éditeur photo à l'AFP, alors qu'il est en vacances avec sa fille, la série interpelle par sa symbolique et le contrepoint qu'elle offre par rapport à la couverture des autres photographes et journalistes au plus près des flammes.

Il est environ 14H00 ce jour-là quand Maximilien, dit Max, se gare. Voyant la situation se compliquer, il cherche à se restaurer en vitesse avant de quitter la zone.

"Je marche le long de la plage du Moutchic et je prends des photos des vacanciers avec mon téléphone. Il y en a qui sont médusés, d'autres qui continuent leurs activités. Le décor est apocalyptique, la lumière est dingue avec la fumée. Clairement, je suis là au bon moment", explique Max Lamy.

"La photo, je la prends parce que je vois tout de suite le contraste saisissant entre leur attitude, le parasol Pastis 51 et le truc apocalyptique derrière. L'intention est de capter ce contraste, cette symbolique très forte", poursuit-il. "Je ne leur jette pas la pierre, car je ne sais pas ce qu'ils pensent à ce moment-là. Est-ce qu'ils s'en moquent ou est-ce qu'ils sont dans une forme d'impuissance ?".

Un peu plus loin sur la plage, un homme pousse un chariot de glaces, d'autres estivants regardent le feu au loin et prennent des photos. Un homme se met à l'eau d'un pas décidé.

Des vacanciers marchent le long de la plage de Lacanau-Océan, dans le sud-ouest de la France, le 24 juillet 2026, tandis que d'épais nuages de fumée s'élèvent dans le ciel au-dessus d'un incendie de forêt ( AFP / Maximilien LAMY )

Des vacanciers marchent le long de la plage de Lacanau-Océan, dans le sud-ouest de la France, le 24 juillet 2026, tandis que d'épais nuages de fumée s'élèvent dans le ciel au-dessus d'un incendie de forêt ( AFP / Maximilien LAMY )

"J'étais totalement déconnecté de l'actualité, je n'avais pas vu toute la production de l'AFP. Respect pour les autres photographes auprès des pompiers. J'ai vu passer tellement de bonnes photos. J'ai peut-être eu la chance d'avoir un angle différent", conclut-il en référence à la viralité de son cliché.

L'incendie de Saumos qui touche la Gironde, couvert depuis mercredi par l'AFP en texte, photo et vidéo, est parmi les feux les plus dévastateurs pour les forêts françaises depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

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4 commentaires

  • 26 juillet 22:37

    Chirac disait "notre maison brûle et nous regardons ailleurs", aujourd'hui ce serait plutôt tout brûle et nous contemplons (le désastre) ...

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