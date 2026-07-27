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Le conseil d'administration de Brown-Forman juge l'offre non sollicitée de Sazerac irrecevable
information fournie par Reuters 27/07/2026 à 00:54
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles et des détails à partir du paragraphe 3)

Brown-Forman BFb.N a déclaré dimanche que son conseil d'administration avait reçu une proposition non sollicitée de la part de Sazerac, mais avait conclu que cette offre n'était « pas recevable ».

Le fabricant du Jack Daniel's n'a pas divulgué la valeur de la proposition émanant de la société américaine de spiritueux Sazerac.

Wolf Pen Branch, LP, qui détient la majorité des actions de classe A de Brown-Forman, a déclaré qu'elle restait confiante dans les marques de la société, ajoutant que la proposition de Sazerac ne correspondait pas à sa vision de l'avenir de Brown-Forman.

Sazerac n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire en dehors des heures d’ouverture habituelles.

Reuters avait rapporté en mai que Brown-Forman avait rejeté une offre publique d’achat en numéraire de Sazerac à 32 dollars par action, qui valorisait la société à environ 15 milliards (XX milliards d'euros) de dollars.

Sazerac s’est imposé comme candidat après que Brown-Forman et Pernod Ricard PERP.PA ont mis fin à leurs discussions de fusion fin avril, faute d’avoir pu s’entendre sur des conditions mutuellement acceptables.

La société privée Sazerac, contrôlée par la famille Goldring, détient plus de 500 marques, dont le bourbon Buffalo Trace et le whisky à la cannelle Fireball.

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