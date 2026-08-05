Mattel profite de sorties au cinéma au 2T, confirme ses prévisions annuelles

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SCOTT OLSON )

Le géant américain du jouet Mattel a profité au deuxième trimestre des retombées de films comme "Les Maîtres de l'Univers" ainsi que de partenariats avec Disney, en plus du succès de sa marque vedette Hot Wheels, et a confirmé ses prévisions pour l'année.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 10% sur un an à 1,15 milliard de dollars mais une hausse des dépenses, en particulier de 57% pour les frais de publicités et de marketing, a entraîné une perte nette de 18,2 millions de dollars.

Le consensus des analystes de Factset attendait respectivement 1,10 milliard et un petit bénéfice de 7 millions.

Dilué par action et à données comparables, variable favorite des marchés, le bénéfice ressort à un cent, contre 21 cents un an plus tôt. Le consensus attendait quatre cents.

L'activité a été plus dynamique en Amérique du Nord (+12%) qu'à l'international (+9%).

Dans les échanges électroniques après la fermeture de la Bourse de New York, l'action Mattel était totalement stable.

Selon Ynon Kreitz, patron du groupe cité dans un communiqué, "la croissance se poursuit au troisième trimestre et nous nous attendons à atteindre nos objectifs pour l'année".

Pour 2026, Mattel anticipe une hausse de 3% à 6% de son chiffre d'affaires et un bénéfice net par action ajusté compris entre 1,27 et 1,49 dollar.

Ces prévisions, a relevé le groupe, n'incluent pas les éventuels remboursements de droits de douane indûment prélevés par les autorités américaines.

Les trois principales marques de Mattel ont connu un trimestre disparate: Hot Wheels a bondi de 14% mais Barbie a chuté de 16% et Fisher-Price de 17%.

Lors d'une audioconférence avec des analystes, les dirigeants du groupe ont évoqué des projets dans les prochains mois pour redresser les ventes de Barbie.

Un film d'animation "Barbie et le casse-noisettes" est prévu pour les Fêtes de fin d'année - et plusieurs autres en 2027 -, une nouvelle Maison de Rêve doit être commercialisée avec une "vaste campagne de promotion" accompagnée de partenariats.

Et la gamme Barbie doit aussi bénéficier de nouveaux emballages "pour accroître leur attrait sur les étals des magasins".

Le groupe prévoit un retour de la croissance de la célèbre poupée en 2027.

Sa perte de vitesse se répercute dans les données par segments: les poupées ont cédé 5% et les produits pour la petite enfance de 11%. En revanche, les véhicules ont augmenté de 14% et les figurines et jeux de société ont bondi de 35%.