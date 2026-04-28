Marty Makary, de la FDA, s'attend à une décision concernant le successeur de Vinay Prasad dans les prochaines semaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute l'ancienne date limite au paragraphe 2, des citations aux paragraphes 4 et 5, et des informations contextuelles aux paragraphes 6 à 9) par Ahmed Aboulenein et Puyaan Singh

Le commissaire de la Food and Drug Administration (FDA) américaine, Marty Makary, a déclaré mardi qu'aucune décision n'avait encore été prise concernant le remplacement de Vinay Prasad, le directeur sortant des vaccins, mais qu'il s'attendait à une annonce dans les semaines à venir.

La FDA a annoncé le mois dernier le départ de Vinay Prasad de son poste de directeur du Centre d'évaluation et de recherche sur les produits biologiques. Marty Makary avait alors déclaré que Vinay Prasad quitterait ses fonctions d'ici la fin du mois d'avril et qu'un successeur serait nommé d'ici là.

* «La recherche d'un directeur pour le centre des produits biologiques se déroule extrêmement bien. Nous avons d'excellents candidats, si bien que ce processus se déroule bien », a déclaré Marty Makary.

* « Aucune décision n'a encore été prise, mais je m'attends à ce que ce soit le cas dans les semaines à venir », a-t-il ajouté.

* Vinay Prasad, oncologue de formation, critiquait ouvertement les politiques américaines en matière de médicaments et de vaccins, notamment concernant les obligations de vaccination contre la COVID-19 , avant de rejoindre l'agence.